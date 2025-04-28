Пожар в Детской больнице: на территории посреди дня загорелся грузовик

В 16:11 поступил вызов на улицу Виенибас гатве, где в парке горел грузовой автомобиль. Площади возгорания составила около восьми квадратных метров, подтвердили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
На территории Детской клинической университетской больницы в понедельник днем сгорел грузовик, сообщает агентство LETA.
В 16:11 поступил вызов на улицу Виенибас гатве, где в парке горел грузовой автомобиль. Площади возгорания составила около восьми квадратных метров, подтвердили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
После неоднократных обращений Россия 22 апреля перечислила Государственному агентству социального страхования Латвии (VSAA) ещё одну незначительную сумму для выплаты пенсий своим гражданам. Однако для полной выплаты пенсий этим людям за первый квартал текущего года по-прежнему не хватает более 3 миллионов евро.
После неоднократных обращений Россия 22 апреля перечислила Государственному агентству социального страхования Латвии (VSAA) ещё одну незначительную сумму для выплаты пенсий своим гражданам. Однако для полной выплаты пенсий этим людям за первый квартал текущего года по-прежнему не хватает более 3 миллионов евро.
Из-за столкновения двух автомобилей на Таллиннском шоссе (A1) возле Айнажи полностью перекрыто движение транспорта, сообщила агентству ЛЕТА представитель Госполиции Зане Васкане.
Из-за столкновения двух автомобилей на Таллиннском шоссе (A1) возле Айнажи полностью перекрыто движение транспорта, сообщила агентству ЛЕТА представитель Госполиции Зане Васкане.
Международное признание Крыма и четырех областей Украины частью России является "императивом", заявил глава МИД РФ. Еще одним требованием Москвы является "внеблоковый статус" Украины, сообщает Deutsche Welle.
Международное признание Крыма и четырех областей Украины частью России является "императивом", заявил глава МИД РФ. Еще одним требованием Москвы является "внеблоковый статус" Украины, сообщает Deutsche Welle.
Латвия может приобрести новые патрульные катера у финской компании, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства ЛЕТА информация.
Латвия может приобрести новые патрульные катера у финской компании, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства ЛЕТА информация.
Гунарс Кирсонс, основатель компании AS «Lido», торгующей продуктами питания, приобрел здание кафе «Bella Bella» в Межапарке, где планирует создать ресторан, вложив в него более одного миллиона евро, сообщил Кирсонс изданию LETA.
Гунарс Кирсонс, основатель компании AS «Lido», торгующей продуктами питания, приобрел здание кафе «Bella Bella» в Межапарке, где планирует создать ресторан, вложив в него более одного миллиона евро, сообщил Кирсонс изданию LETA.
В воскресенье, 27 апреля, на улице Луцавсалас в Риге сотрудники Государственной полиции остановили водителя Volvo, который управлял машиной в состоянии сильного алкогольного опьянения — уровень алкоголя в его крови составил 2,1 промилле. Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания.
В воскресенье, 27 апреля, на улице Луцавсалас в Риге сотрудники Государственной полиции остановили водителя Volvo, который управлял машиной в состоянии сильного алкогольного опьянения — уровень алкоголя в его крови составил 2,1 промилле. Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания.