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Пожар в Детской больнице: на территории посреди дня загорелся грузовик

© LETA 28 апреля, 2025 17:19

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На территории Детской клинической университетской больницы в понедельник днем сгорел грузовик, сообщает агентство LETA.

В 16:11 поступил вызов на улицу Виенибас гатве, где в парке горел грузовой автомобиль. Площади возгорания составила около восьми квадратных метров, подтвердили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

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