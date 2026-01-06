Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Повышение цен латвийцы заметят после получения январской зарплаты: эксперт (1)

© LETA 6 января, 2026 12:05

Новости Латвии 1 комментариев

Начало 2026 года сравнительно спокойнее 2025-го, когда вступили в силу значительные изменения налоговой системы, однако новые меры все равно повлияют на жизнь людей как напрямую, так и косвенно. Так общее влияние налоговых изменений оценивает налоговый эксперт Айнис Даболс.

Он отметил, что в пакете государственного бюджета на 2026 год налоговых нововведений относительно немного, однако следует учитывать, что рост ставок части налогов, прежде всего акцизных, был предусмотрен еще осенью 2024 года при утверждении бюджета на 2025 год.

"Ставки акцизов на алкогольные напитки, табачные изделия и топливо на 2026 год были определены в позапрошлом году, но теперь их ощутят все", - пояснил Даболс, добавив, что изменения налоговых ставок и тем более их влияние на покупательскую способность люди в полной мере осознают лишь с началом нового года и после получения первой зарплаты за январь 2026 года.

Налоговый эксперт также обращает внимание, что в закон о налоге на добавленную стоимость внесены изменения, предусматривающие введение сроком на один год - с 1 июля 2026 года по 30 июня 2027 года - ставки в размере 12% на часть продовольственных товаров: хлеб, молоко, свежее охлажденное мясо домашней птицы и свежие яйца.

"На первый взгляд это может показаться хорошей новостью для покупателей и ритейлеров, но какими будут реальные цены, покажет время", - предупредил эксперт.

Он подчеркнул, что таким образом Латвия за несколько месяцев до запланированных парламентских выборов присоединится к числу стран ЕС, где к продовольствию применяется пониженная ставка НДС, поскольку в настоящее время ставка 12% распространяется только на свежие фрукты, ягоды и овощи.

В 2026 году вступит в силу и запланированное осенью 2024 года очередное повышение акцизных ставок, в которые теперь также будет включена часть топливного налога на выбросы CO₂.

"Первый рост акцизов был осуществлен с 1 января 2025 года. Теперь, с 2026 года, последует следующий шаг - и, скорее всего, не последний, поскольку в результате включения в стоимость топлива цены квот на выбросы CO₂, которые сейчас составляют около 90 евро за тонну, его розничная цена должна вырасти еще на несколько десятков центов за литр", - пояснил эксперт.

Повышение акцизного налога на топливо повлияет на производство и транспортировку практически всех товаров, а также на сферу услуг, поскольку вырастут транспортные издержки, которые будут заложены в цену конечного продукта, либо сократится экономически обоснованное расстояние перевозки отдельных видов товаров.

(Dienas Bizness)

