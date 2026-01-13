Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Постоянно пытаются сломать забор: пограничники на рубеже

Редакция PRESS 13 января, 2026 18:17

ЧП и криминал 0 комментариев

Государственная пограничная охрана по-прежнему регулярно фиксирует попытки повреждения пограничной инфраструктуры, заявил на заседании парламентской комиссии по расследованию вопросов иммиграционного регулирования начальник пограничной охраны Гунтис Пуятс.

Самым напряженным годом в связи с нелегальными пересечениями границы стал 2023-й, когда было зафиксировано наибольшее количество задержаний нелегальных перевозчиков мигрантов, сообщил Пуятс. Он добавил, что вызовы продолжаются, как и работа по задержанию нарушителей.

Начальник погранохраны подчеркнул, что цель нарушителей - незамеченными добраться до Латвии, чтобы дальше отправиться, например, в Германию.

Если бы граница не контролировалась, в Латвию нелегально прибывало бы значительно больше людей, чем сейчас, отметил Пуятс. Он добавил, что Белоруссия ранее заключила безвизовые соглашения со многими странами и отрабатывала логистические маршруты, чтобы направить нелегальных мигрантов в европейские страны.

Около 90% нелегальных мигрантов - мужчины в возрасте от 25 до 35 лет. Многие прибывают, например, из Сомали. Пуятс отметил, что нарушители часто поддаются соблазну получить европейскую "защиту", чтобы попасть в свою "страну мечты", и заранее продают все принадлежащее им имущество.

Представитель Государственной полиции Артур Смилга на заседании комиссии сообщил, что правоохранители оказывают поддержку в случаях, когда это необходимо. Эта поддержка может включать, например, помощь в патрулировании. Смилга также позитивно отметил участие Национальных вооруженных сил в обеспечении безопасности границы.

Говоря о борьбе с нелегальной миграцией, Смилга пояснил, что Госполиция проводит проверки лиц, в том числе в различных учреждениях. Он подчеркнул, что для большинства нелегальных мигрантов Латвия не является конечной целью, а выступает транзитной страной на пути в другие европейские государства.

После открытой части заседания комиссии депутаты продолжили опрашивать приглашенных представителей учреждений в закрытой части.

Как сообщалось, 27 ноября прошлого года Сейм создал парламентскую комиссию по расследованию, чтобы выявить проблемы в иммиграционном регулировании национального и европейского уровня и работе исполнительных органов.

Комиссия создана по предложению 34 депутатов Сейма с целью изучения ряда вопросов: как осуществляется оценка заявок на иммиграцию и какие меры принимаются для предотвращения нелегальной иммиграции, какие существуют проблемы в правовом регулировании для лиц, ищущих убежища, сколько людей исчезает из поля зрения государственных органов после получения видов на жительство, каковы риски, связанные с краткосрочными видами на жительство и их возможным злоупотреблением, а также есть ли у Латвии возможность применять исключения из норм миграционного права ЕС.

«Старик, который спешит оставить след в мире»: Кажоциньш о Трампе
Важно

«Старик, который спешит оставить след в мире»: Кажоциньш о Трампе

«Если бы я был мэром Резекне, праздновал бы 16 марта»: фантазии Хелманиса
Важно

«Если бы я был мэром Резекне, праздновал бы 16 марта»: фантазии Хелманиса

Многим сказали «спасибо»: популярные ведущие новостей теряют работу
Важно

Многим сказали «спасибо»: популярные ведущие новостей теряют работу (1)

«Гренландия выбирает Данию»: заявление её премьера накануне визита Рубио

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Премьер-министр Гренландии заявил, что его народ выбрал бы Данию, а не США, если бы такой выбор пришлось сделать «здесь и сейчас». Заявление Йенса-Фредерика Нильсена на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен стало самым жестким высказыванием властей острова с тех пор, как президент США Дональд Трамп вновь заговорил о планах аннексии Гренландии.

Премьер-министр Гренландии заявил, что его народ выбрал бы Данию, а не США, если бы такой выбор пришлось сделать «здесь и сейчас». Заявление Йенса-Фредерика Нильсена на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен стало самым жестким высказыванием властей острова с тех пор, как президент США Дональд Трамп вновь заговорил о планах аннексии Гренландии.

«Старик, который спешит оставить след в мире»: Кажоциньш о Трампе

Важно 20:55

Важно 0 комментариев

Учитывая последние глобальные геополитические события в мире и роль в них президента США Дональда Трампа, необходимо оценивать его личность, а также тот факт, что в этом году ему исполнится 80 лет. Как заявил в эфире программы TV24 «Персона дня» старший исследователь Центра геополитических исследований Янис Кажоциньш, Трамп — пожилой человек, который в спешке все еще пытается оставить свой след в мире.

Учитывая последние глобальные геополитические события в мире и роль в них президента США Дональда Трампа, необходимо оценивать его личность, а также тот факт, что в этом году ему исполнится 80 лет. Как заявил в эфире программы TV24 «Персона дня» старший исследователь Центра геополитических исследований Янис Кажоциньш, Трамп — пожилой человек, который в спешке все еще пытается оставить свой след в мире.

Необычное поздравление «Паулсу — от латвийской неотложки» стало хитом соцсетей (ВИДЕО)

Всюду жизнь 20:49

Всюду жизнь 0 комментариев

Необычное поздравление Раймонду Паулсу с его 90-летием разместили в соцсетях медики латвийской неотложки. Впрочем, с чувством юмора у Маэстро, как известно, всё в порядке. Он наверняка оценит...

Необычное поздравление Раймонду Паулсу с его 90-летием разместили в соцсетях медики латвийской неотложки. Впрочем, с чувством юмора у Маэстро, как известно, всё в порядке. Он наверняка оценит...

«Если бы я был мэром Резекне, праздновал бы 16 марта»: фантазии Хелманиса

Важно 20:44

Важно 0 комментариев

Мэр Огре Эгилс Хелманис («Национальное объединение»), который находится на больничном с августа прошлого года, тем не менее активно проявляет себя в социальных сетях, особенно комментируя события большой политики. Сегодня глава самоуправления Огре решил "примерить" роль мэра Резекне — этот пост занимает Александр Барташевич. Хелманиса возмутило то, что Барташевич обращается к жителям города не только на латышском, но и на русском языке.

Мэр Огре Эгилс Хелманис («Национальное объединение»), который находится на больничном с августа прошлого года, тем не менее активно проявляет себя в социальных сетях, особенно комментируя события большой политики. Сегодня глава самоуправления Огре решил "примерить" роль мэра Резекне — этот пост занимает Александр Барташевич. Хелманиса возмутило то, что Барташевич обращается к жителям города не только на латышском, но и на русском языке.

Не скорая скорая: под Екабпилсом женщина чуть не погибла, час ожидая неотложку

Важно 20:36

Важно 0 комментариев

Женщине, находившейся в сельской местности, резко стало плохо, и ей срочно потребовалась помощь Службы неотложной медицинской помощи (NMPD). Однако бригада не спешила на вызов, и в итоге до больницы, где врачи выявили серьёзную проблему со здоровьем и экстренно прооперировали пациентку, ей пришлось добираться собственными силами. Об этом сообщает программа телеканала TV3 Bez Tabu.

Женщине, находившейся в сельской местности, резко стало плохо, и ей срочно потребовалась помощь Службы неотложной медицинской помощи (NMPD). Однако бригада не спешила на вызов, и в итоге до больницы, где врачи выявили серьёзную проблему со здоровьем и экстренно прооперировали пациентку, ей пришлось добираться собственными силами. Об этом сообщает программа телеканала TV3 Bez Tabu.

Погибшие скорее всего были охотниками: новые детали трагического ДТП

Важно 20:31

Важно 0 комментариев

На месте аварии на Вентспилсскам шоссе, в которой погибли три человека, журналисты программы Degpunktā обнаружили разбросанные по снегу бутылки из-под алкоголя, а также останки туши и головы дикого кабана в багажном отделении автомобиля Toyota Hilux.

На месте аварии на Вентспилсскам шоссе, в которой погибли три человека, журналисты программы Degpunktā обнаружили разбросанные по снегу бутылки из-под алкоголя, а также останки туши и головы дикого кабана в багажном отделении автомобиля Toyota Hilux.

Безопасность в приоритете: чиновникам сокращены доплаты к заплатам

Важно 20:25

Важно 0 комментариев

В этом году будет сокращен максимальный размер доплат в государственных и муниципальных органах, решил сегодня Кабинет министров. Для обеспечения приоритетных расходов госбюджета по статье "Безопасность", а также в результате консолидации расходов на вознаграждения установлено, что в 2026 году размер доплаты, предоставляемой в государственных и муниципальных органах, снизится на десять процентных пунктов - с максимальных 30% до 20%.

В этом году будет сокращен максимальный размер доплат в государственных и муниципальных органах, решил сегодня Кабинет министров. Для обеспечения приоритетных расходов госбюджета по статье "Безопасность", а также в результате консолидации расходов на вознаграждения установлено, что в 2026 году размер доплаты, предоставляемой в государственных и муниципальных органах, снизится на десять процентных пунктов - с максимальных 30% до 20%.

