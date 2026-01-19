После 35 тело начинает сдавать. Но есть новость, которая вас обрадует!

И вот тут есть плохая новость.

И хорошая.

Плохая — физическая форма начинает снижаться довольно рано. Не в 60. И даже не в 50. А примерно около 35 лет. Медленно, почти незаметно, но стабильно.

Хорошая — процесс не фатальный. И он совсем не означает «всё, поезд ушёл».

Шведские исследователи почти полвека наблюдали за одними и теми же людьми: измеряли выносливость, силу, общую физическую форму. Не опросы, не анкеты, а реальные показатели — снова и снова, на протяжении десятилетий.

Картина получилась неожиданно честной.

Да, пик формы у большинства — около 35 лет. Дальше начинается постепенное снижение, которое ускоряется с возрастом. Причём неважно, был ли человек спортивным в молодости или нет, биология всё равно берёт своё.

Но вот что ломает привычный миф.

Люди, которые начали двигаться позже, во взрослом возрасте, всё равно выигрывали. Их физические показатели росли — не символически, а заметно. Примерно на 5–10 процентов. И это не про марафоны и спортзалы до седьмого пота, а про регулярное движение.

Проще говоря: тело стареет, но не обижается, если вы начинаете заботиться о нём не «по расписанию».

Исследователи подчёркивают: физическая активность не останавливает время. Но она способна замедлить то, что кажется неизбежным. И именно это — главное.

Теперь учёные хотят понять, почему организм так дружно выходит на пик примерно в одном возрасте — и почему движение помогает смягчить спад, но не отменяет его полностью.

А пока вывод остаётся на совести читателя.

Если тело начинает сдавать раньше, чем принято думать —

возможно, начинать двигаться никогда не поздно.