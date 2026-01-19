Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
После 35 тело начинает сдавать. Но есть новость, которая вас обрадует!

Редакция PRESS 19 января, 2026 15:56

Азбука здоровья 0 комментариев

Кажется, что это происходит внезапно.
Вроде бы всё как обычно — а потом лестницы становятся длиннее, сумки тяжелее, а утренний подъём требует переговоров с собой.

И вот тут есть плохая новость.
И хорошая.

Плохая — физическая форма начинает снижаться довольно рано. Не в 60. И даже не в 50. А примерно около 35 лет. Медленно, почти незаметно, но стабильно.

Хорошая — процесс не фатальный. И он совсем не означает «всё, поезд ушёл».

Шведские исследователи почти полвека наблюдали за одними и теми же людьми: измеряли выносливость, силу, общую физическую форму. Не опросы, не анкеты, а реальные показатели — снова и снова, на протяжении десятилетий.

Картина получилась неожиданно честной.
Да, пик формы у большинства — около 35 лет. Дальше начинается постепенное снижение, которое ускоряется с возрастом. Причём неважно, был ли человек спортивным в молодости или нет, биология всё равно берёт своё.

Но вот что ломает привычный миф.

Люди, которые начали двигаться позже, во взрослом возрасте, всё равно выигрывали. Их физические показатели росли — не символически, а заметно. Примерно на 5–10 процентов. И это не про марафоны и спортзалы до седьмого пота, а про регулярное движение.

Проще говоря: тело стареет, но не обижается, если вы начинаете заботиться о нём не «по расписанию».

Исследователи подчёркивают: физическая активность не останавливает время. Но она способна замедлить то, что кажется неизбежным. И именно это — главное.

Теперь учёные хотят понять, почему организм так дружно выходит на пик примерно в одном возрасте — и почему движение помогает смягчить спад, но не отменяет его полностью.

А пока вывод остаётся на совести читателя.

Если тело начинает сдавать раньше, чем принято думать —
возможно, начинать двигаться никогда не поздно.

Не едет один, не едут все: школа решила полностью отказаться от экскурсий
Не едет один, не едут все: школа решила полностью отказаться от экскурсий

Артисты театра «Дайлес» сами не хотят получать зарплату: Жагарс
Артисты театра «Дайлес» сами не хотят получать зарплату: Жагарс

«Мама, что делать?» Дети пошли кататься на горку в лес и нашли труп
«Мама, что делать?» Дети пошли кататься на горку в лес и нашли труп

Свидетельство единства: Силиня приветствует флагман сил НАТО в Риге

Новости Латвии 0 комментариев

Присутствие кораблей союзников в Риге является как мощным сигналом сдерживания, так и явным свидетельством единства НАТО в условиях сохраняющейся угрозы со стороны России, заявила сегодня после посещения флагмана первой постоянной группы военно-морских сил НАТО (SNMG1) "Almirante Juan de Borbón" премьер-министр Эвика Силиня.

Загрузка

Впервые в Латвии: в Даугавпилсе проведена уникальная операция

Азбука здоровья 0 комментариев

В Даугавпилсе в Klīnika LUC пациенту с тяжёлым доброкачественным увеличением предстательной железы, полным отсутствием самостоятельного мочеиспускания и выраженным стенозом мочеиспускательного канала была выполнена высокосложная хирургическая операция, которая ранее в Латвии не проводилась, сообщает LETA.

Опасный секрет невидимых землятресений — ученые в шоке!

Наука 0 комментариев

Они слишком слабые, чтобы их почувствовать.
Они не рушат дома и не попадают в новости.
Но именно эти микроземлетрясения сейчас заставляют учёных нервничать.

Банкомат «растерялся»: женщине положили на карту 2000 евро из другого города

Важно 0 комментариев

На банковский счёт Лиене неожиданно поступили 2 тысячи евро. Это внезапное событие вызвало большое недоумение, поскольку деньги были внесены наличными через банкомат, расположенный в Риге, сообщает Bez Tabu. 

Новый порядок уплаты автоналога: что на самом деле изменилось

Выбор редакции 0 комментариев

Разговоры о якобы новом порядке уплаты налога на эксплуатацию транспортного средства встревожили автоводителей в начале года. Поводом стали сообщения в социальных сетях о том, что налог теперь необходимо обязательно оплачивать до 31 января. Как сообщает LSM.lv, эта информация не соответствует действительности.

А что, если русские заберут остров Хийумаа? Вейдемане о слабых местах Балтийского моря

Важно 0 комментариев

О 65-километровом Сувалкском коридоре знают практически все. Когда страны Балтии и Польша вступили в НАТО, Сувалкский коридор между Польшей и Литвой стал уязвимым местом военного блока. Если бы между Россией и Белоруссией с одной стороны и НАТО с другой стороны начался военный конфликт, захват Сувалкского коридора мог бы поставить под угрозу усилия НАТО по защите стран Балтии. Но есть ещё один участок суши, который находится в Балтийском море и, возможно, является для нашей безопасности ещё более уязвимым, чем Сувалки. Это принадлежащий Эстонии остров Хийумаа, пишет в "Неаткариге" Эдита Вейдемане.

Норвегия информирует граждан о возможной реквизиции имущества в военное время

Важно 0 комментариев

В понедельник тысячи норвежцев получат письма от военных с информацией о том, что их дома, автомобили, лодки и техника могут быть реквизированы в случае войны. Письма не имеют практического значения в мирное время, но предупреждают о том, что личное имущество может быть реквизировано государством в случае войны.

