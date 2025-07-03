Первый ролик Ольга записала в Италии. Женщина идёт по мощенным улочкам какого-то старого города и размышляет, что её там все понимают, если она говорит на русском, но почему-то никто не знает латышского.

Mentala krievu okupante. Latvijā strāda par skolotāju. pic.twitter.com/PlwXB116Nn — Nikita Klimentjevs (@latvianomerta) June 27, 2025

"Как странно, в Италии говоришь по-русски, ну, помогая на пальцах объясняться, и тебя понимают. А попробовала по-латышски говорить и, зараза, никто не понимает! Как это? Как это! Что это такое? А латышский язык же, он такой великий и могучий. Но... никто не понимает меня на нём!", - жалуется Ольга.

Следующий ролик женщина записала за рулем машины, в нем она размышляет о том, как именно власти планируют заставлять русских детей в школах на переменах между собой говорить на латышском.

"Как можно русскоговорящих детей в русских школах, где только недавно перешли на государственный язык обучения заставлять не говорить на переменах по-русски. Как? Учителя-жандармы это будут делать? Плохие люди. Или это будут приходить дяди-полицейские с палками и следить за порядком в школах? Или кто это будет делать? Я сама педагог, в жизни никогда не скажу ребенку - а ну-ка разговаривайте на государственном языке на перемене между собой. Ничего страшного, что вы русские дети. Ничего страшного, что вы умеете и по-русски, и по-латышски говорить. Теперь мы разговариваем только по-латышски!

У нас будет протест такой, что вам мало не покажется. С нашей стороны, со стороны своих детей, я знаю круг родственников, друзей и так далее. С нашей стороны такого точно не будет. И я уверена, что таких людей очень много. И если правительству нечем заняться, то они потеряют последних русскоговорящих людей, которые на это не подпишутся.

Я слежу за этим уже давно. Наблюдаю. Молчу. Думаю, чем же это всё закончится? А сейчас я понимаю - пора сваливать! Пора сваливать туда, где тебе никто рот не будет закрывать. Где напротив тебя будет сидеть человек, который будет с тобою разговаривать по-русски и ты сможешь с ним свободно разговаривать по-русски. И неважно где ты находишься, в государственном учреждении, на улице, в парке, дома - неваджно. Я всегда буду говорить на своем родном языке и больше того скажу: я на вред сейчас, при своем идеальном латышском, на вред сейчас говорю везде по-русски. Только потому, чтобы показать людям, что не будет так, как вы нам диктуете", - говорит в ролике Ольга.

Воспитатель уверенна, что и среди "адекватных латышей найдутся те, кто нас поддержит и скажет: "эээ, вы чего делаете, куда мир катиться", не мир, а Латвия. Латвия уже прикатилась. Тут уже взять, стукнуть ногой и всё, мы раздавим эту Латвию. Зачем самим плевать в колодец, из которого придётся напиться, зачем это делать? Блин, люди, что вы творите! Если бы мне можно было постучаться к правительству в двери, если бы можно было бы с ними поговорить, мне было бы интересно поговорить с ними - кто вообще эту дурость придумал?", - вопрошает Соколова.

Mūsu basketbola zvaigžņu mate cīnās pret latviešu valodu Latvijas skolās? @KurucsRodions vai jūs arī piedalāties protestā pret latviešu valodu skolās par kuru stāsta Jūsu mamma?@IZM_gov_lv ka jūs vērtējat šādus izteicienus ? pic.twitter.com/LHxkHPQPuq — Nikita Klimentjevs (@latvianomerta) June 28, 2025

Отметим, что по словам Климентьева, Ольга Соколова также является матерью известного латвийского баскетболиста Радиона Куруцса.

Ролики Ольги закономерно вызвали гнев правящих, которые уже пожаловались в детский сад, где работает женщина. И там только ждут, пока она вернется из отпуска, чтобы поговорить с нею.

Профессор кафедры латышской и балтийской филологии Латвийского университета и депутат Сейма 9-го — 12-го созывов Янина Курсите в интервью LSM+ заявила, что считает содержание видео шокирует, и, по её мнению такие высказывания должны быть оценены руководителем дошкольного учреждения.

«Это видео шокирует. По нему, не зная контекста, я бы сказала, что [ей] нельзя работать — особенно в дошкольном образовательном учреждении, но и в школе, даже если она является гражданкой Латвии. В своем видео она демонстрирует явное неуважение к нашей стране», — прокомментировала Курсите.

А руководитель отдела внешних коммуникаций Рижской думы Синдия Гравере сообщила: «Такие высказывания несовместимы с профессией педагога. Чтобы выяснить, не угрожает ли это государственной безопасности, мы считаем, что такие высказывания должна оценить Служба госбезопасности, в распоряжении которой есть законные инструменты для выяснения и изучения ситуации».

Самоуправление обещает уделить особое внимание развитию ситуации, когда воспитатель вернется из отпуска, сообщает Латвийское телевидение.

Центр же Госязыка отметил, что частные ролики и высказывания в соцсетях он не рассматривает, ведь это вне их компетенции, а личное дело каждого.