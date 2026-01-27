Полиция будущего уже здесь: Британия запускает ИИ, который узнает лица и экономит миллионы часов

По расчётам властей, новые технологии смогут освободить около 6 миллионов рабочих часов в год. Это столько же, сколько дают примерно 3 тысячи полицейских. Идея простая: меньше бумаги — больше людей на улицах.

Что именно планируется?

Искусственный интеллект будет быстро просматривать записи с камер видеонаблюдения, дверных звонков и телефонов, выявлять подделки видео, помогать с цифровой экспертизой и брать на себя рутинные задачи вроде заполнения документов, редактирования и расшифровки записей.

Отдельная ставка — на живое распознавание лиц. Количество мобильных комплексов с такими камерами собираются увеличить в пять раз — с 10 до 50. Их будут использовать по всей стране для поиска разыскиваемых людей.

Но технологии — только часть плана.

Реформа затрагивает саму структуру полиции и называется крупнейшей за примерно 200 лет. Среди предложений:

создание единой национальной службы для борьбы с терроризмом, мошенничеством и организованной преступностью

укрупнение полиции — вместо 43 отдельных сил может остаться около 10–12

обязательная «лицензия на профессию» для полицейских

полномочия отстранять руководителей слабых подразделений

усиление участковых команд в каждом районе

Также планируется создать специальный центр, который будет отвечать за внедрение ИИ в полиции и распространять удачные решения по всей стране — например, чат-боты для обработки онлайн-запросов граждан.

Не обошлось и без споров.

Ранее уже случались ситуации, когда ИИ принимал сомнительные решения. Кроме того, часть экспертов опасается концентрации слишком большой власти и того, что гигантские полицейские структуры окажутся слишком далеки от обычных людей.

Реформу собираются внедрять поэтапно и растянуть почти на десять лет — до 2034 года.

Но вопрос остаётся открытым: станет ли полиция быстрее и ближе к людям — или просто умнее на бумаге?