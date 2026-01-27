Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 27. Января Завтра: Ildze, Ilze, Izolde
Доступность

Полиция будущего уже здесь: Британия запускает ИИ, который узнает лица и экономит миллионы часов

Редакция PRESS 27 января, 2026 09:35

Всюду жизнь 0 комментариев

В Британии решили, что с преступностью пора разбираться методами XXI века.
ИИ, распознавание лиц, анализ видео и автоматизация — всё это собираются массово внедрить в работу полиции.

По расчётам властей, новые технологии смогут освободить около 6 миллионов рабочих часов в год. Это столько же, сколько дают примерно 3 тысячи полицейских. Идея простая: меньше бумаги — больше людей на улицах.

Что именно планируется?
Искусственный интеллект будет быстро просматривать записи с камер видеонаблюдения, дверных звонков и телефонов, выявлять подделки видео, помогать с цифровой экспертизой и брать на себя рутинные задачи вроде заполнения документов, редактирования и расшифровки записей.

Отдельная ставка — на живое распознавание лиц. Количество мобильных комплексов с такими камерами собираются увеличить в пять раз — с 10 до 50. Их будут использовать по всей стране для поиска разыскиваемых людей.

Но технологии — только часть плана.
Реформа затрагивает саму структуру полиции и называется крупнейшей за примерно 200 лет. Среди предложений:

создание единой национальной службы для борьбы с терроризмом, мошенничеством и организованной преступностью
укрупнение полиции — вместо 43 отдельных сил может остаться около 10–12
обязательная «лицензия на профессию» для полицейских
полномочия отстранять руководителей слабых подразделений
усиление участковых команд в каждом районе
Также планируется создать специальный центр, который будет отвечать за внедрение ИИ в полиции и распространять удачные решения по всей стране — например, чат-боты для обработки онлайн-запросов граждан.

Не обошлось и без споров.
Ранее уже случались ситуации, когда ИИ принимал сомнительные решения. Кроме того, часть экспертов опасается концентрации слишком большой власти и того, что гигантские полицейские структуры окажутся слишком далеки от обычных людей.

Реформу собираются внедрять поэтапно и растянуть почти на десять лет — до 2034 года.
Но вопрос остаётся открытым: станет ли полиция быстрее и ближе к людям — или просто умнее на бумаге?

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Приближаются самые сильные морозы этой зимы: Рижский залив начнет замерзать
Важно

Приближаются самые сильные морозы этой зимы: Рижский залив начнет замерзать (1)

Из-за нехватки малышей в Риге закроют десятки детских садов
Важно

Из-за нехватки малышей в Риге закроют десятки детских садов

Долг следует за квартирой: что теперь нужно знать при покупке или продаже
Эксклюзив

Долг следует за квартирой: что теперь нужно знать при покупке или продаже

Загрузка
Загрузка
Загрузка

Ваша собственность изымается: жители Латвии начали получать уведомления

Выбор редакции 10:13

Выбор редакции 0 комментариев

О создании единой Балтийской линии обороны страны договорились ещё два года назад. Хотя о противомобильных мерах публично говорили неоднократно, для жителей приграничных территорий до сих пор остаётся неясным, коснутся ли эти планы их собственности и в каком объёме. Лишь в первые недели января владельцы земель, расположенных непосредственно у границы, начали получать первые уведомления об изъятии, сообщает программа Латвийского телевидения de facto.

О создании единой Балтийской линии обороны страны договорились ещё два года назад. Хотя о противомобильных мерах публично говорили неоднократно, для жителей приграничных территорий до сих пор остаётся неясным, коснутся ли эти планы их собственности и в каком объёме. Лишь в первые недели января владельцы земель, расположенных непосредственно у границы, начали получать первые уведомления об изъятии, сообщает программа Латвийского телевидения de facto.

Читать
Загрузка

Лариса Долина находится в «очень сложной ситуации» в Латвии

Важно 10:11

Важно 0 комментариев

Российская певица Лариса Долина столкнулась с новыми проблемами с недвижимостью. На этот раз речь идет о двух квартирах в Юрмале (Дзинтари), которые артистка не может продать или использовать из-за санкций ЕС, сообщает nra.lv .

Российская певица Лариса Долина столкнулась с новыми проблемами с недвижимостью. На этот раз речь идет о двух квартирах в Юрмале (Дзинтари), которые артистка не может продать или использовать из-за санкций ЕС, сообщает nra.lv .

Читать

«Изголодавшиеся нищие»: соцсети о многолюдном составе чиновничьей делегации ЛР на Олимпиаде

Выбор редакции 10:04

Выбор редакции 0 комментариев

Как мы уже сообщали, премьер-министр Эвика Силиня планирует посетить зимние Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо вместе с тремя сопровождающими лицами. Силиня, президент Эдгар Ринкевич и министр образования и науки Даце Мелбарде включены в состав олимпийской делегации Латвии в качестве почетных гостей. Такой представительный состав не у всех вызвал одобрение. 

Как мы уже сообщали, премьер-министр Эвика Силиня планирует посетить зимние Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо вместе с тремя сопровождающими лицами. Силиня, президент Эдгар Ринкевич и министр образования и науки Даце Мелбарде включены в состав олимпийской делегации Латвии в качестве почетных гостей. Такой представительный состав не у всех вызвал одобрение. 

Читать

Генсек НАТО: Европа не сможет защитить себя без США

Важно 10:03

Важно 0 комментариев

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Европа не сможет защитить себя без помощи США. По его словам, американский ядерный зонтик - это "главный гарант нашей свободы".

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Европа не сможет защитить себя без помощи США. По его словам, американский ядерный зонтик - это "главный гарант нашей свободы".

Читать

«Неудивительно, что все без зубов ходят»: жалобы на обман у стоматологов

Выбор редакции 09:57

Выбор редакции 0 комментариев

Походы к врачам почти всегда были довольно деликатной и для многих болезненной темой — очереди длинные, цены высокие, проблем хватает. Однако когда начинает болеть зуб, многие оказываются практически в безвыходной ситуации, поскольку стоимость стоматологических услуг нередко достигает нескольких сотен или даже тысяч евро. И нет никакой гарантии что результат лечения будет хотя бы удовлетворительным.

Походы к врачам почти всегда были довольно деликатной и для многих болезненной темой — очереди длинные, цены высокие, проблем хватает. Однако когда начинает болеть зуб, многие оказываются практически в безвыходной ситуации, поскольку стоимость стоматологических услуг нередко достигает нескольких сотен или даже тысяч евро. И нет никакой гарантии что результат лечения будет хотя бы удовлетворительным.

Читать

Довели до самоубийства: латвийская фигуристка жалуется на жестокость тренеров

Выбор редакции 09:57

Выбор редакции 0 комментариев

19-летняя фигуристка и двукратная чемпионка Латвии Софья Степченко обвиняет своих бывших тренеров в насильственных действиях, по факту чего полиция начала расследование.

19-летняя фигуристка и двукратная чемпионка Латвии Софья Степченко обвиняет своих бывших тренеров в насильственных действиях, по факту чего полиция начала расследование.

Читать

Проблема уже не в зарплатах: Латвии катастрофически не хватает полицейских

Важно 09:54

Важно 0 комментариев

За последние пять лет зарплаты полицейских в Латвии выросли почти вдвое, но кадровый дефицит только усугубляется: число сотрудников сократилось более чем на тысячу, четверть должностей вакантна, рассказывает rus.lsm.lv.

За последние пять лет зарплаты полицейских в Латвии выросли почти вдвое, но кадровый дефицит только усугубляется: число сотрудников сократилось более чем на тысячу, четверть должностей вакантна, рассказывает rus.lsm.lv.

Читать