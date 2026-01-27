Соцсети — под запретом: Франция решила отключить интернет детям до 15 лет

Если закон окончательно утвердят, Франция станет второй страной в мире после Австралии, где государство официально говорит подросткам: «Хватит».

Но на этом список сюрпризов не заканчивается.

Документ также предполагает запрет мобильных телефонов в старших классах школ. Не рекомендации, не «по желанию» — именно запрет.

Власти объясняют инициативу просто: экраны, алгоритмы и бесконечные ленты слишком глубоко залезли в жизнь детей. Слишком рано и слишком сильно.

Запустить новые правила планируют уже с начала учебного года 2026 — но пока только для новых аккаунтов. Старые страницы соцсети должны будут отключить до конца года, если возраст владельца не проходит проверку.

Кстати, проверка возраста — отдельная история.

Для этого понадобится реальная система верификации, над которой сейчас работают на уровне Евросоюза. Без неё закон останется на бумаге.

В парламенте закон назвали шагом к защите детей, их эмоций и психики — от бесконечных уведомлений, чужих видео и навязчивых рекомендаций.

Критики же говорят о «цифровом патернализме» и считают, что проще запретить, чем разбираться, как работают платформы.

Любопытный момент:

часть организаций по защите детей считает, что наказывать нужно не подростков, а сами соцсети, заставляя их менять алгоритмы и правила.

Напомним, во Франции уже действует запрет на телефоны в школах для детей 11–15 лет. Теперь этот подход хотят расширить.

Что из этого получится — станет ясно совсем скоро.

Франция решила проверить, можно ли вернуть подростков из экранов обратно в реальность.