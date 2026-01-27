Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 27. Января Завтра: Ildze, Ilze, Izolde
Доступность

Соцсети — под запретом: Франция решила отключить интернет детям до 15 лет

Редакция PRESS 27 января, 2026 10:29

Всюду жизнь 0 комментариев

LETA

Во Франции решили пойти радикальным путём.
Депутаты ночью проголосовали за закон, который запрещает подросткам до 15 лет пользоваться соцсетями. За — 130 голосов, против — 21.

Если закон окончательно утвердят, Франция станет второй страной в мире после Австралии, где государство официально говорит подросткам: «Хватит».

Но на этом список сюрпризов не заканчивается.
Документ также предполагает запрет мобильных телефонов в старших классах школ. Не рекомендации, не «по желанию» — именно запрет.

Власти объясняют инициативу просто: экраны, алгоритмы и бесконечные ленты слишком глубоко залезли в жизнь детей. Слишком рано и слишком сильно.

Запустить новые правила планируют уже с начала учебного года 2026 — но пока только для новых аккаунтов. Старые страницы соцсети должны будут отключить до конца года, если возраст владельца не проходит проверку.

Кстати, проверка возраста — отдельная история.
Для этого понадобится реальная система верификации, над которой сейчас работают на уровне Евросоюза. Без неё закон останется на бумаге.

В парламенте закон назвали шагом к защите детей, их эмоций и психики — от бесконечных уведомлений, чужих видео и навязчивых рекомендаций.
Критики же говорят о «цифровом патернализме» и считают, что проще запретить, чем разбираться, как работают платформы.

Любопытный момент:
часть организаций по защите детей считает, что наказывать нужно не подростков, а сами соцсети, заставляя их менять алгоритмы и правила.

Напомним, во Франции уже действует запрет на телефоны в школах для детей 11–15 лет. Теперь этот подход хотят расширить.

Что из этого получится — станет ясно совсем скоро.
Франция решила проверить, можно ли вернуть подростков из экранов обратно в реальность.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Лариса Долина находится в «очень сложной ситуации» в Латвии
Важно

Лариса Долина находится в «очень сложной ситуации» в Латвии (1)

Ратниекс собирает народ на митинг — протестовать против мигрантов
Важно

Ратниекс собирает народ на митинг — протестовать против мигрантов (5)

Совсем молодой: подозреваемый в шпионаже на РФ трудился электриком
Важно

Совсем молодой: подозреваемый в шпионаже на РФ трудился электриком

Загрузка
Загрузка
Загрузка

Блэкаут в Берлине: обещают миллион евро за сведения о виновниках

Мир 14:58

Мир 0 комментариев

Федеральные власти Германии объявили награду в размере 1 млн евро за информацию, которая поможет выйти на след левоэкстремистской группы Vulkan , подозреваемой в поджоге инфраструктуры электроснабжения в Берлине. Как заявил во вторник, 27 января, в Берлине министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт (Alexander Dobrindt), столь высокая сумма должна "мотивировать население к сотрудничеству". По его словам, размер награды подчеркивает серьезность ситуации.

Федеральные власти Германии объявили награду в размере 1 млн евро за информацию, которая поможет выйти на след левоэкстремистской группы Vulkan , подозреваемой в поджоге инфраструктуры электроснабжения в Берлине. Как заявил во вторник, 27 января, в Берлине министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт (Alexander Dobrindt), столь высокая сумма должна "мотивировать население к сотрудничеству". По его словам, размер награды подчеркивает серьезность ситуации.

Читать
Загрузка

Все шаги расписаны: календарь здоровья на 2026 год

Новости партнеров 14:47

Новости партнеров 0 комментариев

Специалисты дают рекомендации, которые помогут каждому продумать свой лучший путь поддержания хорошего самочувствия а течение года!

Специалисты дают рекомендации, которые помогут каждому продумать свой лучший путь поддержания хорошего самочувствия а течение года!

Читать

Молния ударила по митингу в Бразилии: пострадали 89 участников!

Всюду жизнь 14:35

Всюду жизнь 0 комментариев

В столице Бразилии митинг в поддержку бывшего президента Жаира Болсонару закончился неожиданно. Молния ударила рядом с толпой, собравшейся под дождём у правительственных зданий в Бразилиа.

В столице Бразилии митинг в поддержку бывшего президента Жаира Болсонару закончился неожиданно. Молния ударила рядом с толпой, собравшейся под дождём у правительственных зданий в Бразилиа.

Читать

Никто не хочет отнимать у Латгалии концертный зал: Ринкевич призывает сохранить «Gors»

Новости Латвии 14:22

Новости Латвии 0 комментариев

Государство должно найти модель управления, которая обеспечит дальнейшую работу резекненского концертного зала "Gors" в соответствии с целями культурной политики государства, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич на встрече с депутатами Латгальской подкомиссии Сейма и представителями Министерства умного управления и регионального развития.

Государство должно найти модель управления, которая обеспечит дальнейшую работу резекненского концертного зала "Gors" в соответствии с целями культурной политики государства, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич на встрече с депутатами Латгальской подкомиссии Сейма и представителями Министерства умного управления и регионального развития.

Читать

Переплаченный налог: Сейм призывают увеличить допустимые расходы в годовой декларации о доходах

Новости Латвии 14:13

Новости Латвии 0 комментариев

Общественная инициативная платформа "Manabalss.lv" собрала необходимые 10 000 подписей для призыва увеличить допустимые расходы в годовой декларации о доходах.

Общественная инициативная платформа "Manabalss.lv" собрала необходимые 10 000 подписей для призыва увеличить допустимые расходы в годовой декларации о доходах.

Читать

Всего-то? На первый этап Rail Baltica не хватает от 3 до 4 млрд евро

Важно 14:05

Важно 0 комментариев

Для завершения первого этапа железнодорожного проекта "Rail Baltica", то есть основной трассы, не хватает от 3 до 4 млрд евро, заявили депутаты на заседании народнохозяйственной комиссии Сейма.

Для завершения первого этапа железнодорожного проекта "Rail Baltica", то есть основной трассы, не хватает от 3 до 4 млрд евро, заявили депутаты на заседании народнохозяйственной комиссии Сейма.

Читать

Шумахер больше не прикован к постели

Важно 13:58

Важно 0 комментариев

Семикратный чемпион по автогонкам в классе "Формула-1" Михаэль Шумахер больше не прикован к постели после тяжелой черепно-мозговой травмы. 57-летний немецкий спортсмен может сидеть в инвалидной коляске, хотя все еще не способен ходить. Об этом британское издание Daily Mail пишет в понедельник, 26 января, ссылаясь на осведомленных собеседников, пожелавших остаться неизвестными.

Семикратный чемпион по автогонкам в классе "Формула-1" Михаэль Шумахер больше не прикован к постели после тяжелой черепно-мозговой травмы. 57-летний немецкий спортсмен может сидеть в инвалидной коляске, хотя все еще не способен ходить. Об этом британское издание Daily Mail пишет в понедельник, 26 января, ссылаясь на осведомленных собеседников, пожелавших остаться неизвестными.

Читать