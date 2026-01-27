Болдерая. Только для взрослых: в Театре Чехова — премьера

Что, если на свадьбе двух молодых людей в самом лучшем кабачке одного рижского района бабушка невесты встретит своего бывшего зятя и его новую «начинающую стареть» подружку? Что делать ведущей праздничного мероприятия, если за несколько минут до начала вечеринки выясняется, что муж не сможет ей аккомпанировать, потому что еще не отошел от предыдущего торжества? Как поступать жениху, если лучшая подруга невесты во время тоста признается в своих чувствах?

Торт, захватывающие конкурсы и танцы от заката до рассвета! Пока новобрачные празднуют и светлым взором смотрят в будущее, остальные члены семьи не могут устоять перед искушением воспользоваться возможностью, которую предоставила редкая встреча, и выяснить (былые) отношения.

В тот момент, когда, казалось бы, все конфликты отложены, появляется неожиданный гость, и присутствующим приходится следить за тем, чтобы свадьба ненароком не превратилась в похороны.

В творческую команду под руководством режиссера Эльмара Сенькова входят драматург Юстине Клява, сценограф Адрианс Томс Кулпе, композитор Эдгарс Макенс, художники по костюмам Фелицита Гага и Алиса Онтенсоне, художник по свету Оскарс Паулиньш, переводчик Лина Овчинникова, ассистент режиссера Сергей Смыков и помощник режиссера Светлана Воронецкая.

В спектакле примут участие актеры Театра Чехова Екатерина Фролова, Элина Барткевич, Евгений Черкес, Володимир Гориславец, Александр Маликов, Вероника Плотникова, Наталия Живец, Максим Бусел, Шамиль Хаматов, Иван Стрельцов, Галина Российская/Татьяна Лукашенкова, Татьяна Гуревич, Анатолий Фечин и Дмитрий Егоров, а также приглашенные артисты Дарта Цируле и Сергей Смыков.

Ближайшие показы: 27.02., 28.02., 01.03., 13.03., 29.03., 31.03.

Спектакль «Болдерая» — на русском языке, с титрами на латышском и английском языках.

Возрастное ограничение: 16+.