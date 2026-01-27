Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Болдерая. Только для взрослых: в Театре Чехова — премьера

Редакция PRESS 27 января, 2026 10:51

История и культура 0 комментариев

27 февраля в Рижском русском театре Михаила Чехова состоится премьера спектакля Элмара Сенькова по пьесе Юстине Клявы «Болдерая» — комической районной мелодрамы в двух частях.

Что, если на свадьбе двух молодых людей в самом лучшем кабачке одного рижского района бабушка невесты встретит своего бывшего зятя и его новую «начинающую стареть» подружку? Что делать ведущей праздничного мероприятия, если за несколько минут до начала вечеринки выясняется, что муж не сможет ей аккомпанировать, потому что еще не отошел от предыдущего торжества? Как поступать жениху, если лучшая подруга невесты во время тоста признается в своих чувствах?

Торт, захватывающие конкурсы и танцы от заката до рассвета! Пока новобрачные празднуют и светлым взором смотрят в будущее, остальные члены семьи не могут устоять перед искушением воспользоваться возможностью, которую предоставила редкая встреча, и выяснить (былые) отношения.

В тот момент, когда, казалось бы, все конфликты отложены, появляется неожиданный гость, и присутствующим приходится следить за тем, чтобы свадьба ненароком не превратилась в похороны.

В творческую команду под руководством режиссера Эльмара Сенькова входят драматург Юстине Клява, сценограф Адрианс Томс Кулпе, композитор Эдгарс Макенс, художники по костюмам Фелицита Гага и Алиса Онтенсоне, художник по свету Оскарс Паулиньш, переводчик Лина Овчинникова, ассистент режиссера Сергей Смыков и помощник режиссера Светлана Воронецкая.

В спектакле примут участие актеры Театра Чехова Екатерина Фролова, Элина Барткевич, Евгений Черкес, Володимир Гориславец, Александр Маликов, Вероника Плотникова, Наталия Живец, Максим Бусел, Шамиль Хаматов, Иван Стрельцов, Галина Российская/Татьяна Лукашенкова, Татьяна Гуревич, Анатолий Фечин и Дмитрий Егоров, а также приглашенные артисты Дарта Цируле и Сергей Смыков.

Ближайшие показы: 27.02., 28.02., 01.03., 13.03., 29.03., 31.03.

Спектакль «Болдерая» — на русском языке, с титрами на латышском и английском языках.

Возрастное ограничение: 16+.

Блэкаут в Берлине: обещают миллион евро за сведения о виновниках

Мир 14:58

Мир 0 комментариев

Федеральные власти Германии объявили награду в размере 1 млн евро за информацию, которая поможет выйти на след левоэкстремистской группы Vulkan , подозреваемой в поджоге инфраструктуры электроснабжения в Берлине. Как заявил во вторник, 27 января, в Берлине министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт (Alexander Dobrindt), столь высокая сумма должна "мотивировать население к сотрудничеству". По его словам, размер награды подчеркивает серьезность ситуации.

Все шаги расписаны: календарь здоровья на 2026 год

Новости партнеров 14:47

Новости партнеров 0 комментариев

Специалисты дают рекомендации, которые помогут каждому продумать свой лучший путь поддержания хорошего самочувствия а течение года!

Молния ударила по митингу в Бразилии: пострадали 89 участников!

Всюду жизнь 14:35

Всюду жизнь 0 комментариев

В столице Бразилии митинг в поддержку бывшего президента Жаира Болсонару закончился неожиданно. Молния ударила рядом с толпой, собравшейся под дождём у правительственных зданий в Бразилиа.

Никто не хочет отнимать у Латгалии концертный зал: Ринкевич призывает сохранить «Gors»

Новости Латвии 14:22

Новости Латвии 0 комментариев

Государство должно найти модель управления, которая обеспечит дальнейшую работу резекненского концертного зала "Gors" в соответствии с целями культурной политики государства, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич на встрече с депутатами Латгальской подкомиссии Сейма и представителями Министерства умного управления и регионального развития.

Переплаченный налог: Сейм призывают увеличить допустимые расходы в годовой декларации о доходах

Новости Латвии 14:13

Новости Латвии 0 комментариев

Общественная инициативная платформа "Manabalss.lv" собрала необходимые 10 000 подписей для призыва увеличить допустимые расходы в годовой декларации о доходах.

Всего-то? На первый этап Rail Baltica не хватает от 3 до 4 млрд евро

Важно 14:05

Важно 0 комментариев

Для завершения первого этапа железнодорожного проекта "Rail Baltica", то есть основной трассы, не хватает от 3 до 4 млрд евро, заявили депутаты на заседании народнохозяйственной комиссии Сейма.

Шумахер больше не прикован к постели

Важно 13:58

Важно 0 комментариев

Семикратный чемпион по автогонкам в классе "Формула-1" Михаэль Шумахер больше не прикован к постели после тяжелой черепно-мозговой травмы. 57-летний немецкий спортсмен может сидеть в инвалидной коляске, хотя все еще не способен ходить. Об этом британское издание Daily Mail пишет в понедельник, 26 января, ссылаясь на осведомленных собеседников, пожелавших остаться неизвестными.

