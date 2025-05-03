Полиция арестовала еще парочку «живых существ»: снова на машине с выдуманным «номером». ВИДЕО

Эти двое утверждали, что по закону о полиции, стражи правопорядка не имеют право задерживать "живых существ".

Полицейские не долго думая упаковали мужчину, сообщившего только что он - Янис - в полицейскую машину. Что стало с его спутницей Индрой, которая всё повторяла, что "живые существа не пишут жалоб", из видео не ясно.

Номер, который парочка придумала для своей машины - IJ 68 - видимо предполагал их инициалы.

Fantasti Jānis ar Indru un viņu auto ar izgudroto nr. zīmi IJ 68 satikās ar ⁦@Valsts_policija⁩ pic.twitter.com/07Hi2vaAre — Cardinalis Ravus (@CardinalisRavus) May 2, 2025

Press.lv уже ранее писал, что "живые существа" обнаруженные полицией, скорее всего, входят в секту "Родовая община наследников".

Ранее уже сообщалось о похожем случае задержания полицией женщины, декларировавшей похожий бред.

"Я вам объясняю, что вы столкнулись с живым существом, которое находится вне вашей юрисдикции. На моей машине есть особая маркировка. Я не принадлежу ни к вашей юрисдикции, ни к какой-либо другой юрисдикции ни в Латвии, ни где-нибудь еще на Земле", — объяснила тогда женщина полицейским.