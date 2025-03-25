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Полиция задержала машину без номеров: за рулем оказалось «живое существо» (1)

Редакция PRESS 25 марта, 2025 13:11

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Valsts policija

В Риге полиция задержала женщину, которая вместо номеров прикрутила к машине загадочные таблички, а когда её остановили, сообщила, что она - "живое существо", рассказывает программа Degpunktā телеканала TV3.

Автомобиль Audi был замечен сотрудниками правоохранительных органов на улице Лачплеша. Поскольку задний номерной знак не был похож на номер автомобиля, сотрудники полиции попросили водителя остановиться, чтобы узнать, что происходит. Транспортное средство остановилось, однако женщина за рулем отказалась предоставить какие-либо документы. Она заявила, что ей и машине не нужны документы, а также указала, что она - "живое существо".

"Я вам объясняю, что вы столкнулись с живым существом, которое находится вне вашей юрисдикции. На моей машине есть особая маркировка. Я не принадлежу ни к вашей юрисдикции, ни к какой-либо другой юрисдикции ни в Латвии, ни где-нибудь еще на Земле", — объяснила женщина полицейским.

Когда полицейский объяснил ей, что она находится в Латвии, водитель продолжила свой монолог: "Эта машина со мной, а на ней передвигается живое существо".

Водитель предъявила также стражам порядка написанный от руки белый лист бумаги, в котором говорилось, что автомобиль якобы продан или передан в собственность женщины. По ее мнению, законы, которые можно найти в Интернете, носят исключительно информативный характер, а она руководствуется брошюрой, которую она повсюду носит с собой: "У меня есть оригинальный документ, в котором я отметила, что я живое существо. (..) Я не вижу в вас полицейского — вы стоите передо мной как такое же живое существо".

Когда сотрудник полиции указал на то, что он – должностное лицо, женщина парировала, что "это всего лишь маска".

В ожидании сотрудников Госполиции водитель предъявила сотруднику РМП еще один "документ", процитировав, в частности: "Я прекращаю и запрещаю все формы трастов и другие скрытые методы порабощения, унижения и подчинения, навязанные нашим живым телам путем мошенничества, обмана и насилия. Вот запись свидетельства о рождении. Эта запись свидетельства о рождении содержит доказательство того, что моя мать продала меня государству".

Вскоре на место происшествия прибыли сотрудники Госполиции и медики, которые поговорили с женщиной и пришли к выводу, что госпитализация ей не нужна.

Госполиция начала в отношении водителя Audi шесть дел об административных правонарушениях. В частности, у автомобиля не было технического осмотра, страховки, а также на машине не было номерных знаков, а водитель отказывалась предъявить документы.

"У Госполиции нет информации о том, находилась ли женщина в состоянии алкогольного опьянения", — заявила представитель пресс-центра Госполиции Криста Андерсоне.

Отметим, что по информации Press.lv "живое существо" за рулем, скорее всего, входит в секту "Родовая община наследников".

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