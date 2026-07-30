В целях безопасности жильцов, чтобы в случае повреждения тепловых сетей горячая жидкость не попадала в окружающую среду, перед гидравлическими испытаниями ее охлаждали до +45 градусов, поэтому температуру горячей воды снижали во второй половине дня или вечером предыдущего дня.

Гидравлические испытания будут проведены в течение суток. Горячее водоснабжение будет восстановлено сегодня вечером, за исключением районов, где обнаружены повреждения тепловых сетей.