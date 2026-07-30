Не будет горячей воды в Старой Риге, центре Риги, Кенгараге, Дарзциемсе, Дрейлини, Плявниеках, Пурвциемсе, Межциемсе, Тейке, Югле, Чекуркалнсе, Саркандаугаве, Межапарке, Гризинькалнсе, Брасе, Латгальском районе, Авоте, Румбуле, Шкиротава, Скансте, Закюсале, Петерсале и Андрейсале.
В целях безопасности жильцов, чтобы в случае повреждения тепловых сетей горячая жидкость не попадала в окружающую среду, перед гидравлическими испытаниями ее охлаждали до +45 градусов, поэтому температуру горячей воды снижали во второй половине дня или вечером предыдущего дня.
Гидравлические испытания будут проведены в течение суток. Горячее водоснабжение будет восстановлено сегодня вечером, за исключением районов, где обнаружены повреждения тепловых сетей.
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