Пока рано говорить о возможной отправке войск в Украину: спикер литовского Сейма

«Об этом еще слишком рано говорить, пока не о чем говорить», — заявил он журналистам в понедельник.

«Наверное, еще неизвестно, ни в каком формате будут проходить (мирные - BNS) переговоры, ни какого мира хотят достичь, потому что мы видим очень разные заявления - от по сути капитулянтских настроений до поиска справедливой формулы мира. Так что я думаю, что еще слишком рано об этом говорить», — сказал глава парламента.

По его словам, если Украина выскажется за необходимость отправки Европой войск для обеспечения мира, Литва рассмотрит эту просьбу.