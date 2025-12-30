Пока не распилили: земляки писателя Упитиса хотят забрать к себе его памятник

"На самом деле, мы хотим, чтобы он вернулся домой, где с одной стороны памятника мы могли бы писать об этом выдающемся литературном деятеле, а с другой стороны памятника - задавать вопросы и обсуждать его как политика", - сказала представитель совета жителей Лелде Сотниеце.

По ее словам, жители Скривери уже высказали конкретные идеи относительно местоположения памятника: "Одно место для памятника могло бы быть хоть в парке, где проводятся праздники, и он мог бы снова наблюдать за ними здесь, на краю, как в старые времена. Но была и другая идея - мы бы встретились на самой вершине горы, чтобы он снова мог видеть все сверху".

В самоуправлении подчеркнули, что любое решение о перемещении памятника должно быть принято юридически корректно и социально понятно. Хотя в Риге высказывались идеи о демонтаже, распиливании или перемещении памятника в другое место, Национальное управление культурного наследия считает, что памятник имеет художественную ценность. Рижская городская дума еще не приняла окончательного решения по этому вопросу.

(Lsm.lv)