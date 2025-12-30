Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 30. Декабря Завтра: Daniela, Daniels, Davids, Davis
Доступность

Пока не распилили: земляки писателя Упитиса хотят забрать к себе его памятник

© LETA 30 декабря, 2025 09:40

История и культура 0 комментариев

Дискуссии о судьбе памятника писателю Андрею Упитису в парке Кронвалда в Риге ведутся уже несколько лет. Недавно совет жителей Скривери Айзкраукльского края выдвинул новую инициативу, предлагая перенести памятник в родной город Упитиса - Скривери.

"На самом деле, мы хотим, чтобы он вернулся домой, где с одной стороны памятника мы могли бы писать об этом выдающемся литературном деятеле, а с другой стороны памятника - задавать вопросы и обсуждать его как политика", - сказала представитель совета жителей Лелде Сотниеце.

По ее словам, жители Скривери уже высказали конкретные идеи относительно местоположения памятника: "Одно место для памятника могло бы быть хоть в парке, где проводятся праздники, и он мог бы снова наблюдать за ними здесь, на краю, как в старые времена. Но была и другая идея - мы бы встретились на самой вершине горы, чтобы он снова мог видеть все сверху".

В самоуправлении подчеркнули, что любое решение о перемещении памятника должно быть принято юридически корректно и социально понятно. Хотя в Риге высказывались идеи о демонтаже, распиливании или перемещении памятника в другое место, Национальное управление культурного наследия считает, что памятник имеет художественную ценность. Рижская городская дума еще не приняла окончательного решения по этому вопросу.

(Lsm.lv)

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Трамп — подарок судьбы для Путина: «Неаткарига» о возможной катастрофе 2026 года
Важно

Трамп — подарок судьбы для Путина: «Неаткарига» о возможной катастрофе 2026 года

Взятка за выход из чёрного списка: кому же так хотелось в Латвию?
Важно

Взятка за выход из чёрного списка: кому же так хотелось в Латвию?

Блондинка за рулем: под Бауской девушка на BMW накатала на 3280 евро штрафа
Важно

Блондинка за рулем: под Бауской девушка на BMW накатала на 3280 евро штрафа (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Китай приступил к отработке блокады портов Тайваня

Важно 15:12

Важно 0 комментариев

Более 20 кораблей и 130 самолётов Китая проводят масштабные учения с боевой стрельбой в водах и воздушном пространстве вокруг Тайваня. Манёвры называются «Миссия справделивости-2025».

Более 20 кораблей и 130 самолётов Китая проводят масштабные учения с боевой стрельбой в водах и воздушном пространстве вокруг Тайваня. Манёвры называются «Миссия справделивости-2025».

Читать
Загрузка

Золото, вода и древняя пыль. Учёные выяснили, какие астероиды реально можно разрабатывать в космосе

Наука 14:51

Наука 0 комментариев

Астероиды перестают быть просто камнями, летающими между орбитами. Новое исследование показывает: некоторые из них могут стать заправками, складами и ресурсной базой для будущей экспансии человечества за пределы Земли. И речь уже не о фантастике.

Астероиды перестают быть просто камнями, летающими между орбитами. Новое исследование показывает: некоторые из них могут стать заправками, складами и ресурсной базой для будущей экспансии человечества за пределы Земли. И речь уже не о фантастике.

Читать

В полной боевой готовности: в Белоруссии разместили «Орешник»

Важно 14:49

Важно 0 комментариев

Баллистическая ракетная система «Орешник» размещена в боевой готовности в Белоруссии, во вторник заявило Министерство обороны России, пишет LETA.

Баллистическая ракетная система «Орешник» размещена в боевой готовности в Белоруссии, во вторник заявило Министерство обороны России, пишет LETA.

Читать

«Каждый день благодарю за то, что Трамп является президентом США»: Криштопанс jr.

Латышские СМИ 14:34

Латышские СМИ 0 комментариев

"Я каждый день благодарю за то, что Трамп является президентом США. По многим причинам. Но для удобства дискуссии разделим эту тему на две части: кто он для мира и, в первую очередь, для Америки, и кто он для нас, - пишет Криспа Криштопанс на портале Pietiek.

"Я каждый день благодарю за то, что Трамп является президентом США. По многим причинам. Но для удобства дискуссии разделим эту тему на две части: кто он для мира и, в первую очередь, для Америки, и кто он для нас, - пишет Криспа Криштопанс на портале Pietiek.

Читать

Взятка за выход из чёрного списка: кому же так хотелось в Латвию?

Важно 14:22

Важно 0 комментариев

Прокуратура по расследованию уголовных преступлений в государственных учреждениях (NNVIDIP) передала в Рижский городской суд уголовное дело, в котором двое лиц обвиняются в попытке предложить взятку в размере 100 000 евро должностному лицу Министерства внутренних дел.

Прокуратура по расследованию уголовных преступлений в государственных учреждениях (NNVIDIP) передала в Рижский городской суд уголовное дело, в котором двое лиц обвиняются в попытке предложить взятку в размере 100 000 евро должностному лицу Министерства внутренних дел.

Читать

А говорите хорошей работы не найти! Секретариат председательства Латвии в Совете ЕС ищет специалиста

Новости Латвии 14:05

Новости Латвии 0 комментариев

Секретариат председательства Латвии в Совете Евросоюза объявил конкурс на должность руководителя Департамента администрирования и планирования. Это шанс присоединиться к команде, которая будет готовить следующее латвийское председательство в ЕС во втором полугодии 2028 года.

Секретариат председательства Латвии в Совете Евросоюза объявил конкурс на должность руководителя Департамента администрирования и планирования. Это шанс присоединиться к команде, которая будет готовить следующее латвийское председательство в ЕС во втором полугодии 2028 года.

Читать

Оранжевое предупреждение, переходящее в жёлтое: погода 30 декабря

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

Во вторник, 30 декабря, на большей части территории Латвии будет идти снег, местами в Курземе и Земгале - сильный снег и метель, прогнозируют синоптики.

Во вторник, 30 декабря, на большей части территории Латвии будет идти снег, местами в Курземе и Земгале - сильный снег и метель, прогнозируют синоптики.

Читать