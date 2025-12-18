Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Погода ломает продовольственную систему: мир может остаться без еды быстрее, чем ожидалось

Редакция PRESS 18 декабря, 2025 10:30

Наука 0 комментариев

Экстремальная погода, вызванная изменением климата, всё сильнее подрывает способность мира прокормить себя. Наводнения, засухи и резкие погодные аномалии уже бьют по урожаям на всех континентах, а эксперты предупреждают: без срочных изменений глобальная продовольственная система может не выдержать, сообщает Guardian. 

За последние десятилетия сельское хозяйство стало заметно эффективнее, однако этот рост почти остановился. Урожайность ключевых культур выходит на плато — и, по ряду прогнозов, в ближайшие десятилетия начнёт снижаться. Причина — климатический «хаос», который делает привычные аграрные циклы непредсказуемыми.

Моделирование показывает: при высоких выбросах парниковых газов мировые урожаи могут сократиться на четверть. При этом расчёты не учитывают возможные технологические прорывы — то есть риски могут оказаться выше. Параллельно население планеты к концу века вырастет ещё примерно на 2 млрд человек.

За последние два года последствия стали наглядными. В Китае наводнения уничтожили миллионы тонн кукурузы и сократили производство риса. В Англии сильнейшие дожди привели ко второму худшему урожаю за всю историю наблюдений. В южной Африке засуха уничтожила половину кукурузных посевов в Зимбабве и более миллиона гектаров в Замбии. В США за один сезон потери сельского хозяйства превысили 20 млрд долларов. В Юго-Восточной Азии паводки уничтожили сотни тысяч тонн риса.

Эксперты подчёркивают: речь идёт не о локальных сбоях, а о глобальной тенденции. Особенно уязвима кукуруза — самая производимая культура в мире. К концу века её урожайность может снизиться от 6% при умеренном потеплении до 24% в экстремальных сценариях.

По оценкам, более 600 млн человек уже к 2030 году могут столкнуться с острой продовольственной нестабильностью. В богатых странах это выразится в росте цен и инфляции. В бедных — в голоде и росте социальной и политической нестабильности.

В FAO подчёркивают: глобальные средние показатели скрывают реальный масштаб проблемы. «За ними — непредсказуемость и хаос», — отмечают в организации. Выход, по мнению экспертов, возможен только при одновременном сокращении выбросов, адаптации сельского хозяйства и повышении устойчивости продовольственных цепочек.

Иначе мир может столкнуться с ситуацией, когда еды становится меньше — не из-за войны или кризиса, а из-за погоды, вышедшей из-под контроля.

Служба государственной безопасности (СГБ, VDD) инкриминирует президенту Русской общины Латвии Виктору Гущину нарушение санкций, установленных Европейским Союзом (ЕС), путём предоставления публикаций российскому пропагандистскому ресурсу.

С тех пор как Роман Абрамович продал футбольный клуб "Челси" в 2022 году под давлением британского правительства, средства от продажи были заморожены. Теперь ему разрешили использовать их, но только для одной цели — помощи Украине, сообщает Евроньюз.

Режиссер Алвис Херманис, распрощавшийся было с Фейсбуком в связи с переходом в политику, вернулся. И снова будоражит общественность своими мыслями. Снова - о наболевшем...

Политолог Филипп Раевскис в программе "Открытый разговор" на ЛР4 заявил, что во времена СССР люди в Латвии были людьми второго сорта.

Совет по конкуренции (СК) 17 декабря провел процессуальные действия в двух компаниях в рамках дела о возможном запрещенном соглашении в отрасли очистки инфильтрата с полигонов для отходов, сообщили агентству ЛЕТА в СК.

В рамках реализации железнодорожного проекта "Rail Baltica" в следующем году в Латвии планируется освоить 260 млн евро, информирует Министерство сообщения.

В Лиепае разгорелся скандал вокруг установки нового арт-объекта в рамках подготовки к программе «Лиепая — Европейская культурная столица 2027 года». Речь идёт о работе художника Кришса Салманиса «Pūtiens» — зеркальной скульптуре в виде надувного спасательного круга с головой единорога, стоимостью 60 000 евро, пишет Jauns.

