Погода ломает продовольственную систему: мир может остаться без еды быстрее, чем ожидалось

За последние десятилетия сельское хозяйство стало заметно эффективнее, однако этот рост почти остановился. Урожайность ключевых культур выходит на плато — и, по ряду прогнозов, в ближайшие десятилетия начнёт снижаться. Причина — климатический «хаос», который делает привычные аграрные циклы непредсказуемыми.

Моделирование показывает: при высоких выбросах парниковых газов мировые урожаи могут сократиться на четверть. При этом расчёты не учитывают возможные технологические прорывы — то есть риски могут оказаться выше. Параллельно население планеты к концу века вырастет ещё примерно на 2 млрд человек.

За последние два года последствия стали наглядными. В Китае наводнения уничтожили миллионы тонн кукурузы и сократили производство риса. В Англии сильнейшие дожди привели ко второму худшему урожаю за всю историю наблюдений. В южной Африке засуха уничтожила половину кукурузных посевов в Зимбабве и более миллиона гектаров в Замбии. В США за один сезон потери сельского хозяйства превысили 20 млрд долларов. В Юго-Восточной Азии паводки уничтожили сотни тысяч тонн риса.

Эксперты подчёркивают: речь идёт не о локальных сбоях, а о глобальной тенденции. Особенно уязвима кукуруза — самая производимая культура в мире. К концу века её урожайность может снизиться от 6% при умеренном потеплении до 24% в экстремальных сценариях.

По оценкам, более 600 млн человек уже к 2030 году могут столкнуться с острой продовольственной нестабильностью. В богатых странах это выразится в росте цен и инфляции. В бедных — в голоде и росте социальной и политической нестабильности.

В FAO подчёркивают: глобальные средние показатели скрывают реальный масштаб проблемы. «За ними — непредсказуемость и хаос», — отмечают в организации. Выход, по мнению экспертов, возможен только при одновременном сокращении выбросов, адаптации сельского хозяйства и повышении устойчивости продовольственных цепочек.

Иначе мир может столкнуться с ситуацией, когда еды становится меньше — не из-за войны или кризиса, а из-за погоды, вышедшей из-под контроля.