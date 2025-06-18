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Поддались на обещание работы в Ирландии — оказались в борделе

Редакция PRESS 18 июня, 2025 19:07

ЧП и криминал 0 комментариев

Государственная полиция Латвии раскрыла схему сексуальной эксплуатации, в которой пострадали латвийские женщины, выехавшие для работы за рубеж. В ходе следствия удалось собрать доказательства того, что две гражданки Латвии, 1987 и 1995 года рождения, стали жертвами насилия и принуждения.

Как установили следователи, в 2015 году обе женщины познакомились с гражданином Латвии 1968 года рождения. Он воспользовался их уязвимым положением и доверчивостью, пообещал хорошую работу за границей и убедил поехать с ним в Ирландию. Уже на месте всё оказалось совсем иначе: с помощью угроз и физического насилия он заставил женщин оказывать сексуальные услуги и втянул их в преступную деятельность.

Как подчёркивают в полиции, у пострадавших не было реального выбора. Сопротивляться в сложившейся ситуации они не могли.

Одна из женщин после этого оказалась в ещё более тяжёлых обстоятельствах. Её заставили перевозить наркотики. Впоследствии она была задержана в Марокко, осуждена и приговорена к восьми годам заключения. На момент, когда в 2020 году информация о преступлении дошла до латвийской полиции, женщина всё ещё находилась в тюрьме, что серьёзно осложнило расследование. Лишь после освобождения она смогла вернуться в Латвию.

В ходе работы была установлена и вторая жертва, которая также подверглась эксплуатации и позднее была осуждена в другой стране.

Расследование велось в сотрудничестве с ирландскими правоохранительными органами, Europol, Eurojust, а также с коллегами из Северной Ирландии и Великобритании. Координацию процессуальных вопросов обеспечивал Eurojust.

Представитель Государственной полиции Петерис Бауска в интервью Latvijas Radio сообщил, что в ходе расследования был установлен круг потерпевших, который может оказаться шире, однако в данный момент речь шла о двух жертвах. В рамках дела фигурировал один подозреваемый

В результате удалось собрать достаточные доказательства для привлечения подозреваемого к уголовной ответственности. В январе 2025 года дело официально передано ирландской стороне. 9 июня мужчина был задержан в Ирландии, суд избрал ему меру пресечения — заключение под стражу.

 

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