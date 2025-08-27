Почти 300 миллионов евро налоговых долгов — бесполезно надеяться на возврат

Долги перед государственным основным бюджетом достигли 346,1 миллиона евро, перед бюджетами самоуправлений — 306,4 миллиона. По социальным взносам задолженность составила 190,1 миллиона евро, сократившись за месяц на 5,2%.

Наибольшую часть занимают актуальные долги, по которым начисляются пени, — 521 миллион евро, или почти две трети от общей суммы. Ещё 207,9 миллиона евро приходится на «замороженные» долги, связанные в основном с предприятиями-банкрôtами. Отсрочка выплат предоставлена по долгам на 113,8 миллиона евро, что на 17,9% больше, чем в начале года.

При этом почти 292,3 миллиона евро признаны фактически невзыскуемыми: у должников нет средств и имущества, а часть обязательств уже подпала под срок давности.

На 1 января налоговые долги составляли 844,3 миллиона евро, то есть с начала года снижение оказалось незначительным.