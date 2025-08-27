Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Почти 300 миллионов евро налоговых долгов — бесполезно надеяться на возврат

27 августа, 2025

На начало августа совокупные налоговые долги в Латвии составили 842,6 миллиона евро, свидетельствуют данные Службы государственных доходов. По сравнению с июлем сумма снизилась на 1,6%, а с начала года — на 0,2%.

Долги перед государственным основным бюджетом достигли 346,1 миллиона евро, перед  бюджетами  самоуправлений — 306,4 миллиона. По социальным взносам задолженность составила 190,1 миллиона евро, сократившись за месяц на 5,2%.

Наибольшую часть занимают актуальные долги, по которым начисляются пени, — 521 миллион евро, или почти две трети от общей суммы. Ещё 207,9 миллиона евро приходится на «замороженные» долги, связанные в основном с предприятиями-банкрôtами. Отсрочка выплат предоставлена по долгам на 113,8 миллиона евро, что на 17,9% больше, чем в начале года.

При этом почти 292,3 миллиона евро признаны фактически невзыскуемыми: у должников нет средств и имущества, а часть обязательств уже подпала под срок давности.

На 1 января налоговые долги составляли 844,3 миллиона евро, то есть с начала года снижение оказалось незначительным.

Поезд из Риги в эстонский Тарту обещают оставить

14:19

Новости Латвии

Представители правительств Эстонии и Латвии во время встречи в эстонском Выру подтвердили, что проект Rail Baltic все еще может быть завершен к 2030 году, а железнодорожное сообщение с Ригой через Тарту и Валгу, запущенное в качестве пилотного проекта, может быть сохранено, пишет Postimees.

Туалеты в некоторых магазинах Lild стали платными

14:08

Важно

Покупатели заметили, что в магазинах Lidl, где раньше были бесплатные туалеты, теперь за пользование "удобствами" взимают 50 центов.

Правительство экономит на самых беззащитных: детям из интернатов и спецшкол не повышают содержание с 2007 года

14:00

Новости Латвии

Дополнительное финансирование на содержание специальных учебных заведений в этом году не предусмотрено. Об этом свидетельствует ответ Министерства образования и науки, полученный агентством LETA.

airBaltic собирается летать в Каунас: правда, только через год

13:34

Новости Латвии

В следующем летнем сезоне латвийская национальная авиакомпания "airBaltic" планирует открыть прямые рейсы между Ригой и Каунасом (Литва), сообщили агентству ЛЕТА в "airBaltic".

Латвийское предприятие получило международную страховую гарантию на открытие бизнеса в Кении

13:27

Бизнес

Латвийское предприятие SIA L.J. Linen, торгующее агропродукцией, планирует реализовать инвистиционный проект в Кении и уже получило страховую гарантию от политических и финансовых рисков на сумму 9 миллионов долларов (7,7 миллиона евро), сообщило агентству LETA Министерство финансов Латвии.

Очередной удар по рыбакам: рыбы в нашем море всё меньше, Еврокомиссия вводит новые ограничения

13:03

Важно

Европейская комиссия (ЕК) приняла законопроект о рыболовстве в Балтийском море на 2026 год, устанавливающий размер общих допустимых уловов и квоты, предусматривающие значительное сокращение вылова балтийской трески и сокращение вылова сельди в Рижском заливе, сообщило представительство Европейской комиссии в Латвии.

Трамп пригрозил России «экономической войной», если не увидит подвижек в переговорах Путина с Украиной

12:48

Мир

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести против России «очень серьезные» меры, если Владимир Путин не прекратит войну в Украине. По словам американского лидера, речь идет не о военном конфликте, а об «экономической войне», которая может серьезно ударить по российской экономике.

