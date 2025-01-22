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Почему недодали пенсионерам? ГАСС и СГД расскажут о работе над ошибками

© LETA 22 января, 2025 08:15

Новости Латвии 0 комментариев

Сегодня в 10 часов Государственное агентство социального страхования (ГАСС) и Служба государственных доходов (СГД) информируют о применении нового необлагаемого минимума для пенсий в 2025 году и устранении ошибок, сообщили агентству ЛЕТА в ГАСС.

На пресс-конференции будут обсуждаться причины, текущая ситуация и пути решения проблемы неправильной выплаты пенсий некоторым пенсионерам в январе без применения необлагаемого минимума в 1 000 евро, предусмотренного новыми нормативными актами.

Учреждения расскажут, как идут выплаты невыплаченной части пенсии. Кроме того, на примерах будет объяснено применение нового необлагаемого минимума в 1 000 евро. Также будет рассказано о том, какие действия необходимо предпринять пенсионерам в различных ситуациях и каковы будут их преимущества.

В пресс-конференции примут и.о. директора ГАСС Илзе Андерсоне, руководитель отдела методологического управления пенсиями Эгита Гара, генеральный директор СГД Байба Шмите-Роке и руководитель отдела организации процессов Налогового управления СГД Инга Антипова.

Как сообщалось, в начале этого года стало известно, что государственные органы неправильно начислили пенсии ряду лиц. Сначала сообщалось о нескольких десятках таких людей, но позже выяснилось, что их около тысячи.

Пенсии были неправильно начислены из-за того, что СГД не отправила в ГАСС налоговые книжки пенсионеров, в результате некоторые неработающие пенсионеры в январе получили вместо более высокой пенсии ту же или меньшую, чем в 2024 году.

К этим пенсиям был применен прежний необлагаемый минимум - 500 евро.

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