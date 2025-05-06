Пентагон сокращает генералов

Хегсет заявил, что этот шаг будет способствовать повышению эффективности руководства ВС США, но критики опасаются, что он лишь приведет к политизации армии.

Помимо сокращения каждого пятого генерала с четырьмя звездами на погонах, министр обороны США приказал сократить общее число генералов и адмиралов на 10%.

В настоящее время в США насчитывается более 900 генералов и адмиралов. В меморандуме Пентагона говорится, что цель состоит в том, чтобы освободить армию от "ненужных бюрократических наслоений".

Однако конгрессмен-демократ Сет Молтон, который служил морским пехотинцем в Ираке, а сейчас входит в комитет по вооруженным силам Палаты представителей, заявил, что действия Хегсета - это попытка политизировать армию.

"Он создает формальную основу для увольнения всех генералов, которые не согласны с ним и с президентом Трампом", - сказал Молтон.

Трамп подписал приказ о пересмотре политики Пентагона в отношении военнослужащих-трансгендеров

С января Трамп и Хегсет уже отправили в отставку нескольких генералов и адмиралов, включая председателя Объединенного комитета начальников штабов Чарльза Брауна и главу ВМС США Лизу Франкетти.

Смена гражданского руководства Пентагона является обычной практикой при переходе власти, военнослужащие в США традиционно сохраняют аполитичность и реализуют политику как демократических, так и республиканских администраций, отмечают американские СМИ.