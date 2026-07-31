В среднем по ЕС мужчины, вышедшие на рынок труда в 2024 году в возрасте 22 лет, будут выходить на пенсию примерно в 2069 году, в возрасте 66,7 года.В Дании пенсионный возраст для мужчин станет самым высоким — 74 года. К концу 2060-х он достигнет 71 года в Эстонии и 70 лет в Италии, Нидерландах, Швеции и на Кипре.

Самый низкий пенсионный возраст для мужчин — 62 года — будет в Словении и Люксембурге. Среди крупнейших экономик Европы мужчины в Италии будут иметь самый высокий будущий пенсионный возраст — 70 лет, за ними последуют мужчины в Соединенном Королевстве — 68 лет и в Германии — 67 лет. Во Франции и Испании пенсионный возраст для мужчин составит 65 лет.

В Турции мужчин ждёт самое крупное повышение — на 13 лет