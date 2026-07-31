По анализу Euronews, основанному на данных по 32 государствам, пенсионный возраст для мужчин вырастет в 21 стране, а для женщин — в 24. В среднем по ЕС обычный возраст выхода на пенсию, согласно докладу Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Pensions at a Glance 2025, увеличится на два года для мужчин и на 2,4 года для женщин.
Сравнение проводится между людьми, выходящими на пенсию в 2024 году, и теми, кто в этом же году в возрасте 22 лет выходит на рынок труда при условии непрерывной карьеры. Последняя группа обычно будет выходить на пенсию в конце 2060-х годов.
«Повышение пенсионного возраста остается распространенной стратегией, позволяющей повысить финансовую устойчивость пенсионных систем, не снижая уровни пенсий,» говорится в докладе.
«В качестве альтернативы финансовую устойчивость можно обеспечивать за счет повышения уплачиваемых взносов или снижения уровня пособий».
Итак, где возраст выхода на пенсию вырастет сильнее всего и в каких странах он будет самым высоким?
В каких странах мужчины сегодня выходят на пенсию раньше всего и позже всего? По данным ОЭСР на 2024 год самый высокий пенсионный возраст для мужчин — 67 лет; он установлен в Дании, Норвегии, Исландии и Нидерландах. Средний показатель по ЕС — 64,7 года.
Сильным исключением является Турция, где пенсионный возраст составляет 52 года. Следующий по низкому уровню показатель — 62 года; столько установлено в Греции, Словении и Люксембурге.
Среди пяти крупнейших экономик Европы самый высокий пенсионный возраст для мужчин в Германии — 66,2 года, а самый низкий — во Франции, 64,3 года.
Где пенсионный возраст для мужчин поднимется до 70 лет и выше?
В среднем по ЕС мужчины, вышедшие на рынок труда в 2024 году в возрасте 22 лет, будут выходить на пенсию примерно в 2069 году, в возрасте 66,7 года.В Дании пенсионный возраст для мужчин станет самым высоким — 74 года. К концу 2060-х он достигнет 71 года в Эстонии и 70 лет в Италии, Нидерландах, Швеции и на Кипре.
Самый низкий пенсионный возраст для мужчин — 62 года — будет в Словении и Люксембурге. Среди крупнейших экономик Европы мужчины в Италии будут иметь самый высокий будущий пенсионный возраст — 70 лет, за ними последуют мужчины в Соединенном Королевстве — 68 лет и в Германии — 67 лет. Во Франции и Испании пенсионный возраст для мужчин составит 65 лет.
В Турции мужчин ждёт самое крупное повышение — на 13 лет
Мужчин в Турции ожидает самое значительное увеличение: пенсионный возраст вырастет на 13 лет — с 52 до 65.
В Дании пенсионный возраст для мужчин увеличится на семь лет; в Эстонии, Италии, Словакии и на Кипре рост составит как минимум пять лет.
Пенсионный возраст мужчин вырастет на четыре года и в Швеции, где он достигнет 70 лет, и в Греции, где он составит 66 лет. В Нидерландах он увеличится на три года, до 70 лет, а в Финляндии — до 68 лет.
Повышение составит не менее двух лет в Португалии и Великобритании, где пенсионный возраст достигнет 68 лет, а также в Чехии, Румынии и Бельгии, где он будет равен 67 годам.
Мужчин в Германии и Франции ждёт повышение менее чем на один год, тогда как в ряде других стран пенсионный возраст останется неизменным.
Где пенсионный возраст для женщин будет самым высоким?
Сейчас среди женщин самый высокий пенсионный возраст — 67 лет — установлен в Дании, Нидерландах, Исландии и Норвегии. Средний показатель по ЕС составляет 64 года.
В Турции сегодня самый низкий пенсионный возраст для женщин — 49 лет; за ней следует Польша с показателем 60 лет.
В среднем по ЕС женщины, вышедшие на рынок труда в 2024 году в возрасте 22 лет, будут выходить на пенсию в возрасте 66,4 года — на 2,4 года позже, чем те, кто ушёл на пенсию в 2024-м.
Как и в случае с мужчинами, в Дании прогнозируется самый высокий будущий пенсионный возраст для женщин — 74 года. В Эстонии он достигнет 71 года и 70 лет в Италии, а женщины в Нидерландах, Швеции и на Кипре также будут выходить на пенсию в 70 лет.
Внутри ЕС Польша сохранит самый низкий пенсионный возраст для женщин в конце 2060-х годов — 60 лет.
Стареющее население усиливает давление на пенсионные системы
В ряде стран изменения ожидаемой продолжительности жизни будут влиять на пенсионный возраст. Так, в Дании могут смягчить действующую привязку пенсионного возраста к продолжительности жизни по принципу «один к одному».
В этом случае, говорится в докладе, «прогнозируемый стандартный возраст выхода на пенсию в будущем будет ниже 74 лет».
Доклад предупреждает, что население стран ОЭСР будет быстро стареть в ближайшие 25 лет. На каждые 100 человек в возрасте от 20 до 64 лет число людей 65 лет и старше, по прогнозу, вырастет с 33 в 2025 году до 52 в 2050-м. В 2000 году этот показатель составлял 22.
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