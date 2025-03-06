Будем обносить забором Милду? Эстонские болельщики массово едут в Ригу

Уже сообщалось, что Эстония стала партнером по сотрудничеству LBS, что гарантирует сборной Эстонии место в подгруппе, которая будет играть в Риге.

В среду поступили в продажу пакеты билетов «Follow Team Esonia», которые дадут возможность посмотреть все пять матчей сборной Эстонии в групповом турнире с одного места. Почти все предложенные пакеты билетов были распроданы в течение первых нескольких часов продаж.

«Интерес эстонских болельщиков к чемпионату Европы подтверждает, что мы выбрали отзывчивого партнера по сотрудничеству, который внесет большой вклад в то, чтобы чемпионат Европы стал настоящим праздником», — сказал исполняющий обязанности исполнительного директора турнира Каспарс Ципрус.

«Я уверен, что сборная Эстонии сможет чувствовать себя на арене как дома во время четырех матчей группового турнира. Присутствие наших соседей, безусловно, будет ощущаться в игре со сборной Латвии, однако мы организуем продажу билетов таким образом, чтобы наши болельщики имели возможность оказаться в большинстве на трибунах», — продолжил Ципрус.

Согласно правилам Международной федерации баскетбола (МФБ), организаторы должны обеспечить стране-партнеру возможность приобретения определенного количества билетов на все игры.

В конце августа 2024 года все пакеты билетов «Следуйте за латвийской командой», выставленные на продажу, были распроданы.

В конце марта в Риге состоится жеребьевка группового этапа, после чего станет известно точное расписание матчей, а в апреле в ходе следующего тура продаж появится возможность приобрести билеты на отдельные матчи сборной Латвии.

...Кто забыл, как сообщал press.lv , в конце января в Риге разразился грандиозный скандал из-за того, что болельщики футбольного клуба "Ajax" устроили беспорядки у Памятника Свободы, пускали петарды и всячески выражали свои расстроенные чувства из-за проигрыша рижским футболистам в футбольном матче. За ходом матча Лиги Европы УЕФА между латвийским клубом RFS и амстердамским «Аяксом» в Риге следили полицейские, однако чувства голландцев превзошли ожидания латвийцев. Тогда звучали предложения впредь с приближением подобных массовых спортивных мероприятий ограждать памятник от возможных потрясений.