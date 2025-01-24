Ракеты попадали в людей и в памятник Свободы: премьер в шоке от вчерашних беспорядков в центре Риги (ВИДЕО)

Премьер-министр заявила в социальных сетях, что хочет услышать о ситуации, а также о мерах, принятых для сдерживания беспорядков и обеспечения общественного порядка.

Как уже сообщал press.lv , болельщики "Ajax" устроили беспорядки в центре Риги в четверг вечером и, предположительно, забросали петардами памятник Свободы, согласно свидетельствам очевидцев и видеозаписям в социальных сетях.

Люди в социальных сетях сообщают, что сотни болельщиков вели себя хулигански у памятника Свободы, стреляя ракетами, которые попадали как в людей, так и в памятник Свободы, нанося ему повреждения.

Как сообщает Латвийское телевидение, пострадал журналист Давид Фрейденфелдс, у которого отобрали телефон, а затем ударили ногой.

По словам журналиста, у памятника Свободы и в других местах в центре города находилось достаточное количество полицейских экипажей, однако им не удалось прекратить беспорядки.

В Госполиции агентству ЛЕТА сообщили, что фанаты вели себя шумно, но серьезных инцидентов не было.

По данным полиции, толпа фанатов, двигавшаяся от памятника Свободы к стадиону, состояла примерно из 400-600 человек, остальные фанаты прибывали на стадион спокойно и небольшими группами, не привлекая к себе особого внимания.

Для обеспечения общественного порядка и безопасности в Риге Государственная полиция задействовала крупные силы, в том числе батальон специального назначения, Рижскую муниципальную полицию.