Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 24. Января Завтра: Eglons, Kriss, Ksenija
Доступность

Ракеты попадали в людей и в памятник Свободы: премьер в шоке от вчерашних беспорядков в центре Риги (ВИДЕО)

© LETA 24 января, 2025 08:07

Важно 0 комментариев

Премьер-министр Эвика Силиня созвала сегодня в 9 часов совещание Министерства внутренних дел и ответственных служб, чтобы заслушать информацию о беспорядках, устроенных болельщиками голландского футбольного клуба "Ajax Amsterdam" в центре Риги в четверг вечером.

Премьер-министр заявила в социальных сетях, что хочет услышать о ситуации, а также о мерах, принятых для сдерживания беспорядков и обеспечения общественного порядка.

Как уже сообщал press.lv , болельщики "Ajax" устроили беспорядки в центре Риги в четверг вечером и, предположительно, забросали петардами памятник Свободы, согласно свидетельствам очевидцев и видеозаписям в социальных сетях.

Люди в социальных сетях сообщают, что сотни болельщиков вели себя хулигански у памятника Свободы, стреляя ракетами, которые попадали как в людей, так и в памятник Свободы, нанося ему повреждения.

Как сообщает Латвийское телевидение, пострадал журналист Давид Фрейденфелдс, у которого отобрали телефон, а затем ударили ногой.

По словам журналиста, у памятника Свободы и в других местах в центре города находилось достаточное количество полицейских экипажей, однако им не удалось прекратить беспорядки.

В Госполиции агентству ЛЕТА сообщили, что фанаты вели себя шумно, но серьезных инцидентов не было.

По данным полиции, толпа фанатов, двигавшаяся от памятника Свободы к стадиону, состояла примерно из 400-600 человек, остальные фанаты прибывали на стадион спокойно и небольшими группами, не привлекая к себе особого внимания.

Для обеспечения общественного порядка и безопасности в Риге Государственная полиция задействовала крупные силы, в том числе батальон специального назначения, Рижскую муниципальную полицию.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 31 реакций
Комментарии (0) 31 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Как долго продержится правительство Силини: СМИ

Новости Латвии 10:17

Новости Латвии 0 комментариев

Чтобы показать обществу, что у власти находится коалиция, не имеющая устойчивого большинства в Сейме, идеологически различные оппозиционные партии уже несколько раз сумели договориться о срыве кворума на заседании Сейма. В январе было три заседания Сейма, на которых оппозиция использовала этот инструмент парламентского воздействия.

Чтобы показать обществу, что у власти находится коалиция, не имеющая устойчивого большинства в Сейме, идеологически различные оппозиционные партии уже несколько раз сумели договориться о срыве кворума на заседании Сейма. В январе было три заседания Сейма, на которых оппозиция использовала этот инструмент парламентского воздействия.

Читать
Загрузка

А что, так можно было? Футбольные фанаты выпустили салют прямо в Памятник Свободы. ВИДЕО

Выбор редакции 10:05

Выбор редакции 0 комментариев

Болельщики «Аякса» сегодня вечером запустили салют прямо перед Памятником Свободы. Полиция не смогла предотвратить беспорядки, сообщает ЛТВ.

Болельщики «Аякса» сегодня вечером запустили салют прямо перед Памятником Свободы. Полиция не смогла предотвратить беспорядки, сообщает ЛТВ.

Читать

Так вот почему у нас проблемы с экономикой: у латышей альтернативная таблица умножения? ФОТО

Выбор редакции 09:53

Выбор редакции 0 комментариев

В соцсетях активно делятся фотографией плаката с таблицей умножения, который, видимо, был задуман как учебное пособие. То ли мы плохо учились в школе, то ли с этой таблицей что-то не так.

В соцсетях активно делятся фотографией плаката с таблицей умножения, который, видимо, был задуман как учебное пособие. То ли мы плохо учились в школе, то ли с этой таблицей что-то не так.

Читать

Газ резко подорожал: Калвитис — о перспективах для латвийцев

Важно 09:40

Важно 0 комментариев

Стоимость газа на бирже за последние месяцы резко выросла. Если она сохранится на таком уровне и летом, когда будет наполняться Инчукалнское газохранилище, то вместе с выросшим акцизным налогом это приведет к очень высокой цене следующей зимой, заявил председатель правление Latvijas gāze Айгар Калвитис, сообщает LSM+ со ссылкой на ЛР.

Стоимость газа на бирже за последние месяцы резко выросла. Если она сохранится на таком уровне и летом, когда будет наполняться Инчукалнское газохранилище, то вместе с выросшим акцизным налогом это приведет к очень высокой цене следующей зимой, заявил председатель правление Latvijas gāze Айгар Калвитис, сообщает LSM+ со ссылкой на ЛР.

Читать

Жуткое ДТП в Цесисском крае: двое погибших, движение у Берзукрогс перекрыто

Выбор редакции 09:26

Выбор редакции 0 комментариев

В четверг утром в Цесисском крае на Видземском шоссе в столкновении трех автомобилей погибли два человека, подтвердили агентству ЛЕТА в Видземском региональном управлении Государственной полиции.

В четверг утром в Цесисском крае на Видземском шоссе в столкновении трех автомобилей погибли два человека, подтвердили агентству ЛЕТА в Видземском региональном управлении Государственной полиции.

Читать

В других странах было страшнее: Рукс — о разгуле голландских фанатов в Риге

Важно 09:22

Важно 0 комментариев

Правоохранительные органы в целом справились с голландскими футбольными фанатами, устроившими в четверг вечером беспорядки в Риге, так как полиция пыталась сбалансировать свои действия, поэтому сегодня утром не было сообщений о таких разрушениях, которые наблюдались в других странах, например, о поджогах, сказал начальник Государственной полиции Армандс Рукс Латвийскому радио.

Правоохранительные органы в целом справились с голландскими футбольными фанатами, устроившими в четверг вечером беспорядки в Риге, так как полиция пыталась сбалансировать свои действия, поэтому сегодня утром не было сообщений о таких разрушениях, которые наблюдались в других странах, например, о поджогах, сказал начальник Государственной полиции Армандс Рукс Латвийскому радио.

Читать

Письмо попало в спам: Силиня «случайно» узнала об очередной необходимости вложения госденег в airBaltic

Новости Латвии 09:13

Новости Латвии 0 комментариев

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня (Новое Единство) узнала о возможной необходимости очередного вложения государственных средств в airBaltic только в декабре, так как письмо от совета компании, отправленное в октябре, оказалось в папке со спамом. Об этом Силиня заявила в передаче Delfi «Kāpēc».

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня (Новое Единство) узнала о возможной необходимости очередного вложения государственных средств в airBaltic только в декабре, так как письмо от совета компании, отправленное в октябре, оказалось в папке со спамом. Об этом Силиня заявила в передаче Delfi «Kāpēc».

Читать