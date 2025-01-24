Ракеты попадали в людей и в памятник Свободы: премьер в шоке от вчерашних беспорядков в центре Риги (ВИДЕО)

Премьер-министр заявила в социальных сетях, что хочет услышать о ситуации, а также о мерах, принятых для сдерживания беспорядков и обеспечения общественного порядка.
Как уже сообщал press.lv , болельщики "Ajax" устроили беспорядки в центре Риги в четверг вечером и, предположительно, забросали петардами памятник Свободы, согласно свидетельствам очевидцев и видеозаписям в социальных сетях.
Люди в социальных сетях сообщают, что сотни болельщиков вели себя хулигански у памятника Свободы, стреляя ракетами, которые попадали как в людей, так и в памятник Свободы, нанося ему повреждения.
Как сообщает Латвийское телевидение, пострадал журналист Давид Фрейденфелдс, у которого отобрали телефон, а затем ударили ногой.
По словам журналиста, у памятника Свободы и в других местах в центре города находилось достаточное количество полицейских экипажей, однако им не удалось прекратить беспорядки.
В Госполиции агентству ЛЕТА сообщили, что фанаты вели себя шумно, но серьезных инцидентов не было.
По данным полиции, толпа фанатов, двигавшаяся от памятника Свободы к стадиону, состояла примерно из 400-600 человек, остальные фанаты прибывали на стадион спокойно и небольшими группами, не привлекая к себе особого внимания.
Для обеспечения общественного порядка и безопасности в Риге Государственная полиция задействовала крупные силы, в том числе батальон специального назначения, Рижскую муниципальную полицию.
Amsterdamas "Ajax" futbola kluba fanu izmantotā pirotehnika skar arī Brīvības pieminekli. Gatavojoties spēlei pret Latvijas RFS, ievērojams pūlis Nīderlandes kluba fanu šovakar sapulcējušies Brīvības pieminekļa pakājē, tur notiekošās nekārtības policijai neizdodas novērst. pic.twitter.com/XqeIR2rB6A— LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) January 23, 2025