А что, так можно было? Футбольные фанаты выпустили салют прямо в Памятник Свободы. ВИДЕО

На различный видео из соцсетей можно наблюдать, что вокруг Памятника Свободы собралось много народу, болельщики держат флаги и запускают салюты. Площадь перед памятником в дыму.

Сегодня утром Государственная полиция объявила, что будет следить за ходом матча Лиги Европы УЕФА между латвийским клубом RFS и амстердамским «Аяксом» в Риге в рамках специального плана общественной безопасности.

Ajax fans in Riga out in full force. #RFSAJA pic.twitter.com/SjE9cc8zqa

Полиция будет обеспечивать порядок на стадионе «Даугава» и в городе, в том числе в местах скопления болельщиков. Для поддержания общественного порядка будут задействованы достаточные полицейские ресурсы, сообщили в полиции.

Матч группового этапа Лиги Европы УЕФА между латвийским футбольным клубом RFS и «Аяксом» начнется в 22.00.

Ajax fans are off to the stadium. pic.twitter.com/9DuIjukpI4