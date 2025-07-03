Погоня в Золитуде: как водитель Volvo от полиции уходил. ВИДЕО

Привлекший внимание Volvo был оснащен эстонскими номерными знаками.

Когда машину остановили и полицейские стали объяснять причину остановки, водитель вдруг резко захлопнул дверь автомобиля и решил скрыться.

Однако побег продлился недолго — через короткое время водитель залетел на тротуар и сразу же бросил транспортное средство. Чтобы предотвратить повторные попытки побега, полиция задержала мужчину.

С учетом инцидента на место происшествия был вызван экипаж Госполиции, который взял на себя проведение дальнейших процессуальных действий.

При проверке персональных данных было установлено, что у правонарушителя нет водительских прав. В свою очередь, при проверке данных об автомобиле правоохранители обнаружили, что государственные регистрационные знаки транспортного средства не соответствуют конкретному транспортному средству.