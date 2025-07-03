Киноафиша 4 — 10 июля: «Мисс Мокси» идёт по стопам нашего «Потока»

Apollo kino Akropole
Мисс Мокси – 4-7, 9.07 – 10.40, 11.00 (рус.), 13.15 (рус.), 15.50; 8.07 – 11.30 (рус.), 14.00, 18.00 (рус.), 18.15; 10.07 – 10.40, 11.00 (рус.), 13.45 (рус.), 15.45
Супермен – 9.07 – 19.00, 21.40; 10.07 – 11.00, 13.40, 16.20, 19.00, 21.40
Шпионская свадьба – 9.07 – 13.10, 20.00, 22.20; 10.07 – 13.10, 17.10, 20.00, 22.20
Мир юрского периода: возрождение – 4-8.07 – 11.20, 13.00, 15.50, 18.40, 20.40, 22.10; 9.07 – 11.20, 13.00, 15.50, 18.40, 19.30, 20.50, 22.00; 10.07 – 13.00, 15.50, 18.40, 19.30, 20.50, 22.00
F1 – 4-7.07 – 12.10, 15.20, 18.30, 19.45, 21.40; 8.07 – 12.10, 15.20, 18.30, 20.00, 21.40; 9.07 – 12.30, 15.45, 18.00, 19.45, 20.40, 21.30; 10.07 – 11.30, 14.15, 18.00, 19.45, 20.40, 21.30
Земля, которая поёт – 4.07 – 16.10
Хищные твари – 4.07 – 21.30; 5.07 – 21.10; 6.07 – 20.45; 7.07 – 16.10; 8.07 – 20.05
Балерина – 4-8.07 – 18.55, 21.40; 9, 10.07 – 18.10
Клоун на кукурузном поле – 6.07 – 18.30
Финикийская схема – 4.07 – 19.10; 5.07 – 18.50; 6.07 – 16.10; 7.07 – 18.20; 8.07 – 15.50; 9.07 – 15.45
Лило и Стич – 4-8.07 – 11.30, 17.00; 9, 10.07 – 17.00
Миссия невыполнима: финальная расплата – 4-7.07 – 20.05; 8.07 – 20.15; 9, 10.07 – 21.10
Пункт назначения: кровные узы – 7.07 – 20.40
Новичок – 5.07 – 16.10; 8.07 – 22.15
Элио – 4-7.07 – 11.00 (рус.), 11.20, 13.35, 15.15 (рус.), 17.30 (рус.), 17.50; 8.07 – 10.25, 10.45 (рус.), 13.30 (рус.), 15.45 (рус.), 16.00; 9.07 – 11.00 (рус.), 11.15, 13.30, 15.15 (рус.), 17.30 (рус.), 17.45; 10.07 – 11.15, 12.00 (рус.), 13.30, 15.45 (рус.), 17.30 (рус.), 17.45
Как приручить дракона – 4-8.07 – 11.40, 12.40 (рус.), 14.20, 15.20 (рус.), 16.15, 18.00 (рус.), 19.20; 9, 10.07 – 11.40, 12.40 (рус.), 14.20, 15.20 (рус.), 15.30, 18.00 (рус.), 19.20
Каяра – 8.07 – 11.55
Minecraft в кино – 4-7.07 – 11.40, 13.55 (рус.); 8.07 – 11.20, 13.35 (рус.); 9.07 – 11.15, 13.30 (рус.); 10.07 – 11.30
Приключения Паддингтона - 3 – 4-8.07 – 13.50; 9, 10.07 – 10.50
Apollo kino Plaza
Мисс Мокси – 4-7, 9, 10.07 – 11.30, 13.30 (рус.), 15.30, 17.30 (рус.); 8.07 – 12.30, 14.30 (рус.), 16.30, 18.30 (рус.), 18.50
Супермен – 9.07 – 13.50, 18.30, 21.10; 10.07 – 14.05, 18.30, 21.10
Шпионская свадьба – 9.07 – 20.10, 22.30; 10.07 – 11.10, 16.20, 18.55, 21.10
Мир юрского периода: возрождение – 4-8.07 – 11.40, 14.30, 17.20, 19.00, 21.50; 9.07 – 11.00, 14.30, 17.20, 19.00, 21.50; 10.07 – 11.25, 13.30, 19.00, 21.50
F1 – 4-7, 9.07 – 11.20, 13.20, 16.30, 19.40, 21.05; 8.07 – 11.20, 13.20, 16.30, 19.40, 20.55; 10.07 – 13.20, 16.30, 19.40, 21.15
Земля, которая поёт – 7.07 – 16.55; 10.07 – 18.20
Балерина – 4, 7.07 – 19.30; 5, 6.07 – 19.30, 22.10; 8.07 – 20.30; 9, 10.07 – 18.55
Клоун на кукурузном поле – 4.07 – 21.20; 5.07 – 18.55; 7.07 – 22.15
Финикийская схема – 4, 6, 8.07 – 19.00; 5.07 – 21.05; 7.07 – 19.55; 9.07 – 21.35
Карате-пацан: легенды – 4-9.07 – 16.45; 10.07 – 13.45
Лило и Стич – 4, 7.07 – 14.30; 5, 6, 8-10.07 – 16.30
Миссия невыполнима: финальная расплата – 4-8.07 – 20.10; 10.07 – 21.35
Пункт назначения: кровные узы – 4, 7.07 – 22.10; 5, 6, 9.07 – 18.55; 10.07 – 15.55
Новичок – 4, 7.07 – 21.35; 6, 8.07 – 21.15
Элио – 4-8.07 – 11.05, 11.30 (рус.), 13.40 (рус.), 14.30, 16.45; 9.07 – 10.55 (рус.), 11.05, 13.40 (рус.), 14.30, 16.45; 10.07 – 10.55 (рус.), 11.05, 14.00 (рус.), 14.15, 16.45
Как приручить дракона – 4-7.07 – 11.00 (рус.), 11.50, 13.50, 15.55 (рус.), 16.30, 19.10; 8.07 – 11.00 (рус.), 11.50, 13.50, 16.05 (рус.), 16.30, 19.10; 9.07 – 11.00 (рус.), 11.50, 13.10, 15.50, 15.55 (рус.), 19.30; 10.07 – 11.20, 11.20 (рус.), 13.10, 15.50, 16.15 (рус.), 19.30
Каяра – 4.07 – 16.55; 6, 8.07 – 14.30
Minecraft в кино – 4, 7.07 – 12.00; 5, 6, 8, 9.07 – 14.25; 10.07 – 11.25
Приключения Паддингтона - 3 – 4, 7.07 – 14.20; 5, 6, 8, 9.07 – 12.00
Apollo kino Domina
Мисс Мокси – 4-6.07 – 11.00; 7.07 – 11.00, 13.10; 8.07 – 11.00, 18.30; 9.07 – 11.50; 10.07 – 12.10
Супермен – 9.07 – 18.00; 10.07 – 18.00, 20.50
Шпионская свадьба – 10.07 - 21.30
Мир юрского периода: возрождение – 4-8.07 – 13.10, 19.00; 9.07 – 12.10, 21.20; 10.07 – 14.55
F1 – 4-6, 8.07 – 15.05, 20.05; 7.07 – 15.20, 20.05; 9.07 – 15.05, 18.50, 20.50; 10.07 – 14.20, 20.05
Лило и Стич – 4, 5, 7.07 – 18.30
Элио – 4-6, 8.07 – 12.40, 14.50 (рус.); 7.07 – 10.45, 14.50 (рус.); 9.07 – 14.00, 16.25 (рус.); 10.07 – 12.20, 14.50 (рус.)
Как приручить дракона – 4-8.07 – 12.00, 16.10 (рус.), 17.15; 9.07 – 12.10, 15.10 (рус.), 18.30; 10.07 – 12.00, 17.15
Kino Citadele
На момент сдачи номера кинотеатр Kino Citadele предоставил частичное расписание своих киносеансов.
Мисс Мокси – 4.07 - 11.00, 11.40 (рус.), 13.50, 16.35 (рус.)
Супермен – 9.07 - 19.00, 20.30; 10.07 - 18.00, 19.10, 21.10
Шпионская свадьба - 9.07 - 16.40, 19.15; 10.07 - 16.40, 19.15
Мир юрского периода: возрождение – 4.07 - 12.30, 14.40, 17.00, 18.45, 20.15, 21.55; 5.07 - 11.00, 13.15, 16.30, 19.45; 6.07 - 11.00, 13.15, 16.30, 19.45
F1 - 4.07 - 11.15, 13.30, 15.50, 17.45, 19.20, 21.20, 22.10
28 лет спустя – 4.07 - 13.55, 16.55, 19.05, 20.55, 22.20
M3ган 2.0 – 4.07 - 14.05, 20.10
Балерина – 4.07 - 19.25, 21.10
Клоун на кукурузном поле – 4.07 - 16.05
Финикийская схема – 4.07 - 14.45, 18.25, 21.45
Пункт назначения: кровные узы – 4.07 - 20.30
Миссия невыполнима: финальная расплата – 4.07 - 15.35, 19.45, 21.50
Лило и Стич – 4.07 - 11.25, 15.10, 17.50
Элио - 4.07 - 11.20, 12.40 (рус.), 13.15, 15.45 (рус.), 16.40
Как приручить дракона – 4.07 - 11.50, 13.00 (рус.), 13.40, 15.55 (рус.), 16.30, 17.15 (англ.), 18.15 (рус.), 18.50, 19.15 (англ.)
Minecraft в кино – 4.07 - 11.10
Киногалерея/К. Сунс
Безумно – 4-6.07 – 20.10; 7-9.07 – 18.30
Идеальные незнакомцы – 4.07 – 18.30; 7.07 – 20.20
Комната – 5.07 – 18.20; 10.07 – 20.20
Супергерои – 6.07 – 18.00; 9.07 – 20.20
Splendid Palace
F1 – 5.07 – 20.10
Земля, которая поёт – 9.07 – 17.30
Всегда есть завтра – 9.07 – 22.30
Безумно – 10.07 – 19.40
Коллектив-2 – 10.07 – 17.30
Финикийская схема – 5.07 – 18.10
Рим – 10.07 – 22.30
Достичь глубины: в одиночку через Тихий океан – 5.07 – 16.00; 9.07 – 20.20