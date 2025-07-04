Ниже публикуем мнение Арманда Сивиньша, размещённое им в социальной сети Facebook. Изначально оно было написано в профиле Министерства здравоохранения на Facebook, но запись оттуда исчезла...

«Сегодня мой комментарий о строительстве корпуса LIC и поиске средств на реконструкцию Латвийского онкологического центра каким-то образом исчез со страницы Министерства здравоохранения в Facebook, поэтому я опубликовал его здесь.

Спасибо Министерству здравоохранения и министру Хосаму Абу Мери за очередное популистское сообщение!

Под «высокопрофессиональным» руководством как некомпетентных чиновников Министерства здравоохранения, так и столь же «компетентного» Хосама Абу Мери, финансирование, предназначенное для двух стационаров (LIC и LOC), в итоге хватило только на один, и Латвийский онкологический центр будет последним в очереди на ремонт в каком-то совершенно неопределённом «будущем формате».

Господин министр решил эту ситуацию довольно примитивно (в соответствии со своими ограниченными способностями и потенциалом): при помощи совета RAKUS был уволен председатель правления Нормунд Станевиц, затем собственноручно уволил Эдгара Лабсвиру... Жаль, что министр не нашёл в себе смелости взять на себя политическую ответственность и уволить самого себя.

Но что можно ожидать от эндоскописта из частного учреждения, который никогда ничем не руководил, не имеет ничего, кроме медицинского сертификата?.. Его главное достижение — это то, что он вложил всего себя в восхождение на «Эверест» партии «Новое Единство», и партия отблагодарила его постом министра здравоохранения. Ждать нечего! Только наслаждаться его широкой улыбкой, вспышками популизма и постоянными зарубежными командировками (где министр налаживает контакты с медиками Ближнего Востока, выступает как «специалист» по антимикробной резистентности... И всё это за счёт налогоплательщиков!).

Логично, что на фоне этой международной активности у него не остаётся энергии для решения критически обострившихся внутренних проблем, особенно учитывая его неспособность, нежелание и профессиональную «импотенцию».

Какие сейчас перспективы у Министерства здравоохранения под руководством Абу Мери по поводу реконструкции Латвийского онкологического центра? Где искать деньги? Найдено «гениальное» решение: правление RAKUS должно найти, должно «родить» источник финансирования!

Это всё означает только одно — ни Министерство здравоохранения, ни Кабинет министров не собираются ничего искать, ничего решать и попросту поворачиваются спиной к Латвийскому онкологическому центру и онкологическим пациентам...

В интервью LTV Хосам Абу Мери ответил, что на ремонт операционного блока Латвийского онкологического центра из необходимых 16 млн не хватает «НЕСКОЛЬКИХ!» миллионов: «НЕСКОЛЬКО» — это около ДЕВЯТИ!

Правительство и Министерство здравоохранения не могут «нашкребсти» средства даже на ремонт операционного блока — откуда тогда возьмутся оставшиеся более 60 млн на реконструкцию стационарных отделений? В бюджете на 2026 год эти средства, насколько можно понять, не предусмотрены...

В развитых странах Европейского союза онкология, профилактика и лечение рака — это приоритет. В Латвии — это ПОСТРИОРИТЕТ! Латвия занимает предпоследнее место в Европейском союзе по уровню государственных затрат на лечение одного онкологического пациента в год! Очень объективный показатель, отражающий отношение к этой сфере на уровне государства.

Поэтому логично, что в Латвии онкологическим пациентам приходится ждать неоправданно долго как лучевую терапию, так и химиотерапию. Клинические университетские больницы, с учётом растущего спроса и неадекватного государственного финансирования, не могут обеспечить доступность лучевой и химиотерапии в соответствии с международными рекомендациями.

Как на это реагируют «эксперты» Министерства здравоохранения? Они требуют от руководства больниц справляться своими силами: с урезанным и неадекватным финансированием в условиях острого дефицита кадров... Это уже физически невозможно!

Врачам приходится смотреть пациентам в глаза и объяснять, почему нужно так долго ждать начала лечения, почему мы не можем его обеспечить в соответствии с международными рекомендациями.

Поэтому я планирую рекомендовать каждому пациенту, которому государство не может обеспечить своевременное начало лечения, писать обращение, адресованное Национальной службе здоровья, Министерству здравоохранения и Омбудсмену».