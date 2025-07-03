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После обеда погода начнет меняться: уже сегодня

© LETA 3 июля, 2025 16:21

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В четверг температура воздуха в Латвии повысится до +28…+33 градусов, но уже во второй половине дня с запада начнет поступать более прохладный воздух, прогнозируют синоптики.

Прежний рекорд температуры для 3 июля составляет +30,7 градуса и зарегистрирован в 1936 году в Руене.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии с 11:00 объявил предупреждение желтого уровня о сильной жаре и высоком уровне ультрафиолетового излучения.

Небо в среду будет преимущественно ясным, во второй половине дня и вечером с запада начнет увеличиваться облачность, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

В течение дня усилится южный, юго-западный ветер, который в Курземе сменится на западный. В середине дня в Курземе, а вечером и в других регионах страны ожидаются порывы до 14-19 метров в секунду.

В Риге во второй половине дня температура поднимется до +32 градусов. Вечером усилится облачность, возможен кратковременный дождь, а порывы западного ветра составят до 17 метров в секунду.

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