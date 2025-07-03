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Rail Baltica продолжается: Европейская комиссия выделит 295 миллионов евро на строительство

© LETA 3 июля, 2025 20:00

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Европейская комиссия (ЕК) выделит 295,509 миллиона евро на продолжение проекта "Rail Baltica" в странах Балтии, говорится в опубликованной ЕК информации.

Представительство ЕК в Латвии сообщило агентству ЛЕТА, что ЕК отобрала 94 транспортных проекта, которые получат в общей сложности почти 2,8 миллиарда евро в виде дотаций ЕС из Европейского инструмента соединения инфраструктуры ("Connecting Europe Facility" (CEF)).

ЕК еще предстоит принять официальное решение об отборе, после чего Европейское исполнительное агентство по климату, инфраструктуре и окружающей среде начнет подготовку договоров о предоставлении дотаций для отобранных проектов. Ожидается, что договоры будут подписаны к октябрю 2025 года, сообщается на сайте ЕК.

Проекты в области железнодорожного транспорта получат наибольшую долю финансирования в этом конкурсе, или 77 % от общего объема. Эти инвестиции будут направлены на улучшение инфраструктуры основной и расширенной сетей TEN-T, в частности, в странах, имеющих право на финансирование из Фонда сплочения.

Среди этих проектов строительство железнодорожной линии Rail "Baltica" в Балтийском регионе и Польше, а также улучшение инфраструктуры в Греции и Словакии. Высокоскоростные железнодорожные линии также будут построены в Чехии и Польше.

Кроме того, 46 проектов в 11 государствах-членах ЕС, включая Австрию, Германию, Венгрию, Италию и Швецию, позволят интегрировать поезда и пути в Европейскую систему управления железнодорожным движением (ERTMS), что повысит безопасность и оперативную совместимость железнодорожных перевозок через границы, сообщает представительство ЕК в Латвии.

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