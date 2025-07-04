Решено: пенсию за выслугу лет необходимо менять! Политики концептуально договорились

Конкретные решения на заседании пока не были приняты. Вопрос о пенсиях за выслугу лет планируется продолжить рассматривать на следующих заседаниях комитета.

Силиня позже написала в социальных сетях, что для неё важно пересмотреть существующую систему пенсий за выслугу лет, «чтобы чётко и недвусмысленно поддержать тех, кто ежедневно работает в условиях повышенной угрозы для жизни».

Она подчеркнула, что у тех, кто уже находится в системе, пенсия за выслугу лет не будет отнята. «В то же время очевидно, что нынешний порядок стал несправедливым по отношению к работающим в других отраслях. Система пенсий за выслугу лет была создана в то время, когда зарплаты в соответствующих профессиях были низкими, но сегодня ситуация значительно изменилась», — заявила премьер-министр.

Как уже сообщалось, министр финансов Арвилс Ашераденс (JV) в начале мая заявил, что в этом году предложит повысить возраст выхода на пенсию за выслугу лет.

Ашераденс пояснил, что за последние годы возраст выхода на пенсию по возрасту в Латвии был увеличен на пять лет — до 65 лет, тогда как возраст выхода на пенсию за выслугу лет остался неизменным.

Вопрос о реформе системы пенсий за выслугу лет политики пытаются поднимать уже много лет, но никаких изменений так и не было принято. Основной причиной этому является активное сопротивление работников затронутых отраслей и предостережения о возможном массовом увольнении людей.

Задача тематического комитета стратегического управления — координировать решение межотраслевых вопросов, в том числе рассмотрение предложений других тематических комитетов Кабинета министров или созданных рабочих групп, если требуется концептуальное решение по направлению действий. В состав комитета входят все министры правительства.