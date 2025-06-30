«Это шаг отчаяния!» Общество раскритиковало предложение министра сэкономить на детях

Руководительница родительской организации «mammamuntetiem.lv» Инга Акментина-Смилзина в интервью LTV сказала, что шестилетних детей нельзя сажать в первый класс, забывая о том, что они еще дети. Наоборот, в таком случае пришлось бы не экономить средства, а вкладывать денег еще больше, чтобы школа была адаптирована к модели детского сада.

Ребенок должен чувствовать себя ребенком, а не сидеть 40 минут за партой, довольствуясь потом 10-минутной переменкой, когда нельзя бегать, кричать, нельзя ничего делать. "Есть ли во всех школах игровые площадки? Выводят ли детей на переменки? Детям нужно двигаться. Я бы сказала, что многие школы не подходят даже для семилетних детей», — сказала Акментина-Смилзина.

«Без адаптации учебной среды в начале это будет кошмаром», — считает психолог и исследователь Эдмундс Ванагс. Если будут проведены работы по улучшению среды и другие улучшения, то это можно сделать, но вначале это может потребовать даже больших инвестиций, чем кажется.

Министерству нужно сэкономить

Председатель Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) Инга Ванага в дискуссии «Пресс-клуб» на TV24 , что этот вопрос не впервые стоит на повестке дня, но именно сейчас такое заявление министерства прозвучало как отчаянная мера, поскольку МОН является вторым по величине ведомством, которому предстоит сократить расходы на 22,4 миллиона. Больше только у Министерства транспорта – 23,2 миллиона.

Между тем отрасль едва оправилась от кризиса 2008-2010 годов , когда финансирование сократилось на 40%. Ванага заявила, что не будет оспаривать выводы психологов о том, что между шестилетними и семилетними детьми есть различия и каким должно быть физическое и эмоциональное окружение, чтобы оно было более подходящим для этого возраста.

На вопрос, кто же эти «светлые» головы Латвии, которые сейчас планируют экономить за счет образования, Ванага ответила, что это общее решение - найти 150 миллионов, чтобы обеспечить 5% ВВП на безопасность. Вклад министерства образования составляет примерно 14%.

Ванага призвала политиков все же найти силы и мужество, сесть за один стол с партнерами из отрасли и взять пример с Сингапура, когда там тоже был кризис, и они договорились о управлении, прозрачности и приоритетах – безопасности, здравоохранении и образовании.