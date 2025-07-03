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Вотум недоверия: как Европарламент может прекратить полномочия Еврокомиссии фон дер Ляйен

Euronews 3 июля, 2025 20:13

Мир 0 комментариев

Scanpix (Photo by VYACHESLAV OSELEDKO / AFP)

Для того чтобы заставить председателя ЕК и еврокомиссаров уйти в отставку, требуется две трети голосов парламентариев. Такое уже случалось, но лишь однажды за всю историю ЕС.

В Европейский парламент внесено предложение о вынесении порицания Европейской комиссии, которое будет обсуждаться и голосоваться на следующей неделе, сообщает Euronews.

Дебаты состоятся в следующий понедельник, а голосование - в четверг. Для вынесения вотума недоверия необходимо не менее двух третей голосов, то есть большинства парламентариев.

Предложение о вотуме недоверия может быть выдвинуто, если его поддержит каждый десятый евродепутат. После того как их подписи будут проверены и подтверждены службами парламента, президент, согласно регламенту, должен немедленно уведомить об этом законодателей.

Пленарные дебаты должны быть назначены не позднее чем через 24 часа после объявления, а голосование - состояться не позднее чем через 48 часов после начала дебатов.

Теоретически все евродепутаты, поддержавшие запрос, могут отозвать свою подпись после этого, и если лимит в 1/10 больше не соблюдается, процесс будет остановлен. Голосование проводится поименно, то есть каждый евродепутат голосует публично.

Девять попыток, одна отставка

Европарламентарии девять раз пытались свергнуть Европейскую комиссию.

В 1990 году группа европейских правых пыталась отправить Еврокомиссию в отставку из-за сельскохозяйственной политики, но потерпела решительное фиаско, набрав всего 16 голосов "за" при 243 "против".

Последняя попытка была предпринята в ноябре 2014 года против Еврокомиссии, которой тогда руководил Жан-Клод Юнкером. Она была инициирована евроскептической группой "Европа свободы и прямой демократии" в ответ на LuxLeaks, масштабную утечку информации из аудиторской компании PricewaterhouseCooper о схемах ухода от налогов более чем 300 крупнейших мировых корпораций. Тогда вотум поддержали лишь 101 из 670 евродепутатов, что значительно ниже необходимого порога.

Другие попытки были связаны с такими вопросам, как бюджет ЕС, влияние губчатой энцефалопатии крупного рогатого скота на Европу, управление Евростатом. Только один раз в истории внесение вотума о недоверии привело к отставке Еврокомиссии, и то без официального голосования на пленарном заседании.

В марте 1999 года Еврокомиссия, возглавляемая люксембургским политиком Жаком Сантером, ушла в отставку на фоне обвинений в коррупции, не дожидаясь официального голосования в парламенте.

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