Сколько вешать… в литрах? Ryanair увеличивает объем разрешенной ручной клади

Это решение — реакция на инициативу Европейского парламента, в которой предлагается унифицировать и гуманизировать правила перевозки багажа: гарантировать минимум бесплатного пространства (сумка 40×30×15 см). В свою очередь, размер ручной клади должен быть увеличен до 100 сантиметров в длину и 7 килограммов в весе — без дополнительных расходов сверх стоимости билета. Это было бы важным достижением, поскольку в настоящее время большинство бюджетных авиакомпаний взимают дополнительную плату за размещение более крупной сумки на багажной полке или в зарегистрированном багаже.

Но даже с этим шагом "Ryanair" по-прежнему уступает конкурентам: у "easyJet" уже разрешён более щедрый формат — 45×36×20 см (32 литра), а "Wizz Air" и вовсе уже давно допускает те самые 40×30×20 см.

Компания обещает внедрить новые правила «в ближайшие недели», адаптируя измерители багажа в аэропортах.

При этом авиаперевозчик не скрывает скепсиса: по их мнению, пассажиры сами должны решать, за какие услуги платить, а за какие — нет. Ведь именно дополнительные сборы остаются краеугольным камнем бизнес-модели лоукостеров.

Решение Европарламента пока не вступило в силу — предложения должны пройти через голосование.