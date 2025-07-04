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Сколько вешать… в литрах? Ryanair увеличивает объем разрешенной ручной клади

Редакция PRESS 4 июля, 2025 09:14

Мир 0 комментариев

Ирландский лоукостер "Ryanair" решил сделать небольшой шаг навстречу пассажирам, увеличив на 20% размеры разрешённой бесплатной ручной клади — той самой «маленькой сумки», которую можно разместить под сиденьем. Вместо прежних 40×25×20 см теперь допустимо 40×30×20 см. Объём вырастет с 20 до 24 литров — хватит, чтобы бросить в сумку пару лишних футболок или запасные брюки, пишет Sky News.

Это решение — реакция на инициативу Европейского парламента, в которой предлагается унифицировать и гуманизировать правила перевозки багажа: гарантировать минимум бесплатного пространства (сумка 40×30×15 см). В свою очередь, размер ручной клади должен быть увеличен до 100 сантиметров в длину и 7 килограммов в весе — без дополнительных расходов сверх стоимости билета. Это было бы важным достижением, поскольку в настоящее время большинство бюджетных авиакомпаний взимают дополнительную плату за размещение более крупной сумки на багажной полке или в зарегистрированном багаже.

Но даже с этим шагом "Ryanair" по-прежнему уступает конкурентам: у "easyJet" уже разрешён более щедрый формат — 45×36×20 см (32 литра), а "Wizz Air" и вовсе уже давно допускает те самые 40×30×20 см.

Компания обещает внедрить новые правила «в ближайшие недели», адаптируя измерители багажа в аэропортах.

При этом авиаперевозчик не скрывает скепсиса: по их мнению, пассажиры сами должны решать, за какие услуги платить, а за какие — нет. Ведь именно дополнительные сборы остаются краеугольным камнем бизнес-модели лоукостеров.

Решение Европарламента пока не вступило в силу — предложения должны пройти через голосование. 

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Комментарии (0) 8 реакций
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