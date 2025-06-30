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Это не удобный бонус, а основа доверия общества: юрист критикует очередной «электронный» провал (1)

Редакция PRESS 30 июня, 2025 18:15

Латышские СМИ 1 комментариев

LETA

Юрист и политик Вилорс Ейхманис на pietiek.com называет дигитализацию государственных услуг - полным провалом и разбазариванием миллионов.

"Провал цифрового управления в Латвии продолжается. После предыдущего — уже скандального — эпизода, когда во время муниципальных выборов 7 июня 2025 года не удалось подсчитать голоса избирателей, несмотря на миллионные инвестиции в модернизированные IT-системы для выборов, общество столкнулось с новой бедой — недоступностью данных об экзаменационных оценках в день, когда они должны были быть открыты для всех школьников.

Согласно официальной информации, с 25 июня 2025 года школьники должны были получить доступ к сертификатам централизованных экзаменов по основному образованию. Однако Latvia.gov.lv — государственный портал, обеспечивающий аутентификацию для всех электронных госуслуг, — в этот день попросту не работал. Школьники, их родители и учителя были вынуждены «кликать в пустоту», надеясь пробиться сквозь закрытые двери портала, которые оставались закрытыми в самый ответственный момент.

И снова — миллионы евро, и снова — ноль результата. За что мы платили, если система не работает именно тогда, когда она нужна больше всего?

Это не единичный случай. Это симптом систематической безответственности и укоренившейся в государственном управлении некомпетентности в управлении проектами. Ежегодно в государственном бюджете предусматриваются миллионы евро на цифровизацию. Десятки миллионов вложены в решения для электронной идентификации, облачные технологии, электронное здравоохранение, единую инфраструктуру госуправления, системы управления школами и прочее, и прочее.

И всё же — полная неспособность обеспечить основу услуги: стабильный доступ.

Фиаско выборов 2025 года стало одним из самых заметных признаков цифрового краха. Подсчёт голосов был приостановлен, результаты задержались, доверие общества пошатнулось. Тогда ответственные лица оправдывались «непредвиденными обстоятельствами», «нагрузкой» и «ошибками адаптации программного обеспечения». А что мы слышим сегодня?

«Ошибка аутентификации». Это не ответ. Это безответственность. Неужели эта страна действительно не понимает, что качество цифровых услуг — это не «удобный бонус», а краеугольный камень доверия общества? Школьники — в стрессе, родители — в неведении, госуправление — молчит.

Сегодняшняя реальность печальна. Тысячи школьников пытаются узнать о своём образовательном будущем, но их встречает лишь системная ошибка и неработающий процесс аутентификации. Официальная рекомендация — «попробуйте позже». Как будто попытка может заменить ответ.

Кто за это ответит? Кто возьмёт на себя ответственность за утраченное доверие, за стресс, за слабость инфраструктуры? Кто ответит за сотни тысяч евро, потраченные на тестирование, внедрение, «поддержку»?

И наконец — найдётся ли кто-нибудь, кто встанет перед обществом и вместо оправданий скажет: «Да, мы не справились»?

Потому что сейчас реальность такова: мы платим за цифровую систему, которая просто не работает.

Пора прекратить молчать.

Люди не глупы. Они видят, что в стране тратятся миллионы, но результата нет. Они видят, что им обещают дигитализацию, а получают проблемы бумажного века в цифровой обёртке. Они видят, что власть молчит, пока народ пытается «узнать свою оценку».

Мы все платим за систему, которая обещает нам удобные, надёжные, прозрачные госуслуги. Платим налогами, доверием, терпением.

Сегодня это терпение исчерпано", - подчеркивает юрист.

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Комментарии (1) 3 реакций
Комментарии (1) 3 реакций
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