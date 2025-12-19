Триумф де Вевера стал серьезным ударом для Мерца и Урсулы фон дер Ляйен: Politico

Вместо этого странам пришлось согласовать экстренный резервный план, основанный на совместном долге ЕС, который в течение нескольких недель продвигал премьер-министр Бельгии Барт де Вевер и который считался маловероятным до последних часов перед заключением соглашения. В качестве еще одного удара по единству ЕС, три страны — Венгрия, Словакия и Чехия — не примут в нем участия.

"В конечном итоге, после сегодняшнего дня наша поддержка Украины гарантирована", — заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, после завершения саммита.

Хотя соглашение позволяет всем заявить о победе, это не то решение, за которое Германия и ЕК выступали в преддверии этого саммита.

"Конечно, некоторым это не понравилось… они хотят наказать Путина, забрав его деньги", — сказал Де Вевер, имея в виду первоначальный план использования российских активов. – "Но "политика — это не эмоциональная работа, и рациональность возобладала".