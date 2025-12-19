Вопрос иностранных студентов — это деньги: экс-министр Берзиньш

«Тут главный вопрос вот в чем - позволяем ли мы тем многочисленным вузам, которым мы в последние годы разрешили возникать и работать, теперь зарабатывать за счёт того, что они являются вузами Европейского Союза и сидят под зонтиком НАТО, ну, то есть являясь надежными, можно ли им зарабатывать так, как они себе представили — за счёт иностранных студентов? Получать доход?», — отметил в передаче TV24 «Nedēļa. Post Scriptum» экс-премьер Латвии и председатель правления «Latvijas Ceļu būvētājs» Андрис Берзиньш.

Он указывает, что темой иммиграции скорее должны заняться учреждения, занимающиеся вопросами занятости. Нужно выяснить, сколько именно выдаётся разрешений на работу в Латвии.

В области строительства, который он сейчас занимается, это, по его словам пока не проблема - разрешения на работу выдаются единичные.

Как сообщалось ранее, RTU якобы еще в 2024 году объявил тендер на «Обеспечение услуг по привлечению и отбору иностранных студентов для нужд RTU». Удивляют суммы, которые выделяются на эту цель. Например, на привлечение студентов из Турции и Индии предусмотрено по 700 000 евро на каждую из этих стран. На привлечение студентов из Шри-Ланки в тендере предусмотрено 450 000 евро, а из Узбекистана — 360 000 евро.

Нужно уточнить, что этот тендер был объявлен в 2024 году, а также точный источник фотографии, слитой в интернет, неясен. И представители вуза пока информацию не подтвердили.