Вопрос иностранных студентов — это деньги: экс-министр Берзиньш

19 декабря, 2025

В последнее время много говорят о необходимости ограничить поток иммигрантов в нашу страну, поэтому для многих, кто наблюдал за деятельностью Рижского технического университета (RTU), стало большой неожиданностью объявление о закупках на внушительные суммы для привлечения иностранных студентов.

«Тут главный вопрос вот в чем - позволяем ли мы тем многочисленным вузам, которым мы в последние годы разрешили возникать и работать, теперь зарабатывать за счёт того, что они являются вузами Европейского Союза и сидят под зонтиком НАТО, ну, то есть являясь надежными, можно ли им зарабатывать так, как они себе представили — за счёт иностранных студентов? Получать доход?», — отметил в передаче TV24 «Nedēļa. Post Scriptum» экс-премьер Латвии и председатель правления «Latvijas Ceļu būvētājs» Андрис Берзиньш.

Он указывает, что темой иммиграции скорее должны заняться учреждения, занимающиеся вопросами занятости. Нужно выяснить, сколько именно выдаётся разрешений на работу в Латвии.

В области строительства, который он сейчас занимается, это, по его словам пока не проблема - разрешения на работу выдаются единичные.

Как сообщалось ранее,  RTU якобы еще в 2024 году объявил тендер на «Обеспечение услуг по привлечению и отбору иностранных студентов для нужд RTU». Удивляют суммы, которые выделяются на эту цель. Например, на привлечение студентов из Турции и Индии предусмотрено по 700 000 евро на каждую из этих стран. На привлечение студентов из Шри-Ланки в тендере предусмотрено 450 000 евро, а из Узбекистана — 360 000 евро.

Нужно уточнить, что этот тендер был объявлен в 2024 году, а также точный источник фотографии, слитой в интернет, неясен. И представители вуза пока информацию не подтвердили.

В Латвии разрешили нейтрализовать дроны у критической инфраструктуры

18:38

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии усиливают контроль над использованием беспилотников на фоне роста рисков для национальной безопасности. Новые правила позволяют сотрудникам служб безопасности и охранных компаний оперативно прекращать перемещение подозрительных БПЛА вблизи объектов критической инфраструктуры — от портов и аэропортов до энергетических и военных объектов.

Дождливая ночь и осторожные прояснения

18:29

Важно 0 комментариев

В ночь на субботу Латвию пересечет зона осадков. В большинстве регионов ожидается дождь, местами возможен туман. В Курземе и центральных районах погода будет капризной - облака временами разойдутся, и даже выглянет солнце.

Где в Латвии можно будет покататься на горных лыжах на Рождество?

18:23

Важно 0 комментариев

Горнолыжные и рекреационные комплексы Gaiziņkalns и Briežkalns будут работать в рождественские дни, сообщили представители трасс агентству LETA.

Новая станция техосмотра в Риге сможет обслуживать до 1000 авто в день

18:20

Важно 0 комментариев

Новая станция технического осмотра CSDD для легковых автомобилей на улице Латгалес сможет обслуживать до 1000 транспортных средств в день. Об этом на официальном открытии сообщил председатель правления CSDD Айварс Аксенокс, передает LETA.

Ford неожиданно меняет курс: автоаккумуляторы уходят в дата центры

18:10

Всюду жизнь 0 комментариев

Пока рынок электромобилей остывает, Ford нашёл новое применение своим батареям. Компания объявила о вложениях в размере 2 млрд долларов и решила использовать мощности по выпуску аккумуляторов не только для машин, но и для дата центров и энергосетей.

Аукцион или смерть! Судьба двух государственных медведей уйдет с молотка

17:47

Важно 0 комментариев

DAP заявляет, что по закону государственную собственность надо продать

Рижане требуют не застраивать Малую Аркадию. Но денег на парк у Риги нет

17:35

Важно 0 комментариев

Неравнодушные рижане, архитекторы и общественные организации призывают отказаться от застройки Малой Аркадии в Пардаугаве, сообщает Служба новостей Латвийского радио. Речь идет о зеленом сквере между улицами Маза Нометню, Коклес и Ояра Вациетиса, который, несмотря на культурно-историческую ценность, находится в частной собственности и разрешен под малоэтажную жилую застройку.

