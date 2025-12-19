С нового года в системе EDS будут нововведения

До сих пор для подключения к системе электронного декларирования многие использовали упрощенный вариант — вводили свое имя пользователя и индивидуальный пароль. Однако, при современных требованиях к безопасности этого недостаточно.

«Мы все время слышим про мошенников, которые становятся все умнее, а их схемы обмана — изощреннее. Поэтому мы сделали систему EDS безопаснее для пользователя и его данных. Могу привести такое сравнение. Можно очень легко выйти из дома, не закрывая за собой дверь, а потом так же легко войти внутрь. Но ведь если дверь открыта, то в дом может проникнуть кто-то чужой и взять там то, что ему понравится. А ведь в данном случае речь идет о безопасности данных не только частных лиц, но и предприятий», — поясняет представитель СГД Янита Вейнберга.

Отныне, чтобы зайти в свой налоговый кабинет, нужно будет использовать один из наиболее безопасных вариантов — приложение Smart ID, ID-карту, е-paraksts mobile или аутентификацию через интернет-банк.

Старые логины и пароли смогут продолжать использовать только иностранцы, которые не могут получить латвийскую ID-карту или квалифицированную идентификацию.

Услуги СГД по-прежнему доступны очно в центрах обслуживания клиентов или по почте. Но лучше всего оформить доверенность на работу в системе EDS.

«Для сениора, которому трудно разобраться в гаджетах, самый удобный вариант — это привлечь кого-то из своих родственников или близких людей, чтобы оформить на него доверенность для взаимодействия с системой EDS. Такая услуга бесплатна, но это надо успеть сделать еще до нового года», — поясняет Вейнберга.

Нотариального заверения такая доверенность не требует, ее образец есть на сайте СГД в разделе EDS. Можно оформить такую доверенность и в любом отделении СГД.

Данное изменение также относится и к бизнесу. В частности, на изменение должны обратить внимание те бухгалтеры, которые ведут отчетность сразу для нескольких компаний.

«Часть бухгалтеров все еще использует для входа в систему EDS пароль, который им доверили клиенты — предприятия. Поэтому бухгалтерам надо побеспокоится о том, чтобы в своих профилях EDS их клиенты выдали им доверенность на дальнейшую работу с их данными, используя безопасное средство аутентификации. То есть бухгалтеру не нужно будет 10 устройств идентификации — только одно, собственное, но должна быть доверенность от клиента на возможность зайти в его систему EDS», — говорит Вейнберга.

Напомним, что жители Латвии чаще всего заходят в систему электронного декларирования для того, чтобы подать годовую декларацию на возврат налогов или посмотреть информацию об уплате налогов.