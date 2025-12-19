Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 19. Декабря Завтра: Lelde, Sarmis
Доступность

С нового года в системе EDS будут нововведения

Редакция PRESS 19 декабря, 2025 12:25

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

С нового года подключение к системе EDS электронного декларирования Службы государственных доходов (СГД) будет доступно только через безопасные средства электронной идентификации. Если вы еще не используете, например, электронную подпись, то 1 января вас может ожидать неприятный сюрприз в виде невозможности подключиться к своему налоговому кабинету, пишет LSM+ со ссылкой на Латвийское радио 4.

До сих пор для подключения к системе электронного декларирования многие использовали упрощенный вариант — вводили свое имя пользователя и индивидуальный пароль. Однако, при современных требованиях к безопасности этого недостаточно.

«Мы все время слышим про мошенников, которые становятся все умнее, а их схемы обмана — изощреннее. Поэтому мы сделали систему EDS безопаснее для пользователя и его данных. Могу привести такое сравнение. Можно очень легко выйти из дома, не закрывая за собой дверь, а потом так же легко войти внутрь. Но ведь если дверь открыта, то в дом может проникнуть кто-то чужой и взять там то, что ему понравится. А ведь в данном случае речь идет о безопасности данных не только частных лиц, но и предприятий», — поясняет представитель СГД Янита Вейнберга.

Отныне, чтобы зайти в свой налоговый кабинет, нужно будет использовать один из наиболее безопасных вариантов — приложение Smart ID, ID-карту, е-paraksts mobile или аутентификацию через интернет-банк.

Старые логины и пароли смогут продолжать использовать только иностранцы, которые не могут получить латвийскую ID-карту или квалифицированную идентификацию.

Услуги СГД по-прежнему доступны очно в центрах обслуживания клиентов или по почте. Но лучше всего оформить доверенность на работу в системе EDS.

«Для сениора, которому трудно разобраться в гаджетах, самый удобный вариант — это привлечь кого-то из своих родственников или близких людей, чтобы оформить на него доверенность для взаимодействия с системой EDS. Такая услуга бесплатна, но это надо успеть сделать еще до нового года», — поясняет Вейнберга.

Нотариального заверения такая доверенность не требует, ее образец есть на сайте СГД в разделе EDS. Можно оформить такую доверенность и в любом отделении СГД.

Данное изменение также относится и к бизнесу. В частности, на изменение должны обратить внимание те бухгалтеры, которые ведут отчетность сразу для нескольких компаний.

«Часть бухгалтеров все еще использует для входа в систему EDS пароль, который им доверили клиенты — предприятия. Поэтому бухгалтерам надо побеспокоится о том, чтобы в своих профилях EDS их клиенты выдали им доверенность на дальнейшую работу с их данными, используя безопасное средство аутентификации. То есть бухгалтеру не нужно будет 10 устройств идентификации — только одно, собственное, но должна быть доверенность от клиента на возможность зайти в его систему EDS», — говорит Вейнберга.

Напомним, что жители Латвии чаще всего заходят в систему электронного декларирования для того, чтобы подать годовую декларацию на возврат налогов или посмотреть информацию об уплате налогов.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

В Латвии за всё платят дважды, или Почему нам вечно не хватает денег? Разгадка в одной таблице
Эксклюзив

В Латвии за всё платят дважды, или Почему нам вечно не хватает денег? Разгадка в одной таблице

Алла Пугачева выпустила новую антивоенную песню «Давай просто жить» (видео)
Важно

Алла Пугачева выпустила новую антивоенную песню «Давай просто жить» (видео) (1)

Аукцион или смерть! Судьба двух государственных медведей уйдет с молотка
Важно

Аукцион или смерть! Судьба двух государственных медведей уйдет с молотка

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В Латвии разрешили нейтрализовать дроны у критической инфраструктуры

Новости Латвии 18:38

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии усиливают контроль над использованием беспилотников на фоне роста рисков для национальной безопасности. Новые правила позволяют сотрудникам служб безопасности и охранных компаний оперативно прекращать перемещение подозрительных БПЛА вблизи объектов критической инфраструктуры — от портов и аэропортов до энергетических и военных объектов.

В Латвии усиливают контроль над использованием беспилотников на фоне роста рисков для национальной безопасности. Новые правила позволяют сотрудникам служб безопасности и охранных компаний оперативно прекращать перемещение подозрительных БПЛА вблизи объектов критической инфраструктуры — от портов и аэропортов до энергетических и военных объектов.

Читать
Загрузка

Дождливая ночь и осторожные прояснения

Важно 18:29

Важно 0 комментариев

В ночь на субботу Латвию пересечет зона осадков. В большинстве регионов ожидается дождь, местами возможен туман. В Курземе и центральных районах погода будет капризной - облака временами разойдутся, и даже выглянет солнце.

В ночь на субботу Латвию пересечет зона осадков. В большинстве регионов ожидается дождь, местами возможен туман. В Курземе и центральных районах погода будет капризной - облака временами разойдутся, и даже выглянет солнце.

Читать

Где в Латвии можно будет покататься на горных лыжах на Рождество?

Важно 18:23

Важно 0 комментариев

Горнолыжные и рекреационные комплексы Gaiziņkalns и Briežkalns будут работать в рождественские дни, сообщили представители трасс агентству LETA.

Горнолыжные и рекреационные комплексы Gaiziņkalns и Briežkalns будут работать в рождественские дни, сообщили представители трасс агентству LETA.

Читать

Новая станция техосмотра в Риге сможет обслуживать до 1000 авто в день

Важно 18:20

Важно 0 комментариев

Новая станция технического осмотра CSDD для легковых автомобилей на улице Латгалес сможет обслуживать до 1000 транспортных средств в день. Об этом на официальном открытии сообщил председатель правления CSDD Айварс Аксенокс, передает LETA.

Новая станция технического осмотра CSDD для легковых автомобилей на улице Латгалес сможет обслуживать до 1000 транспортных средств в день. Об этом на официальном открытии сообщил председатель правления CSDD Айварс Аксенокс, передает LETA.

Читать

Ford неожиданно меняет курс: автоаккумуляторы уходят в дата центры

Всюду жизнь 18:10

Всюду жизнь 0 комментариев

Пока рынок электромобилей остывает, Ford нашёл новое применение своим батареям. Компания объявила о вложениях в размере 2 млрд долларов и решила использовать мощности по выпуску аккумуляторов не только для машин, но и для дата центров и энергосетей.

Пока рынок электромобилей остывает, Ford нашёл новое применение своим батареям. Компания объявила о вложениях в размере 2 млрд долларов и решила использовать мощности по выпуску аккумуляторов не только для машин, но и для дата центров и энергосетей.

Читать

Аукцион или смерть! Судьба двух государственных медведей уйдет с молотка

Важно 17:47

Важно 0 комментариев

DAP заявляет, что по закону государственную собственность надо продать

DAP заявляет, что по закону государственную собственность надо продать

Читать

Рижане требуют не застраивать Малую Аркадию. Но денег на парк у Риги нет

Важно 17:35

Важно 0 комментариев

Неравнодушные рижане, архитекторы и общественные организации призывают отказаться от застройки Малой Аркадии в Пардаугаве, сообщает Служба новостей Латвийского радио. Речь идет о зеленом сквере между улицами Маза Нометню, Коклес и Ояра Вациетиса, который, несмотря на культурно-историческую ценность, находится в частной собственности и разрешен под малоэтажную жилую застройку.

Неравнодушные рижане, архитекторы и общественные организации призывают отказаться от застройки Малой Аркадии в Пардаугаве, сообщает Служба новостей Латвийского радио. Речь идет о зеленом сквере между улицами Маза Нометню, Коклес и Ояра Вациетиса, который, несмотря на культурно-историческую ценность, находится в частной собственности и разрешен под малоэтажную жилую застройку.

Читать