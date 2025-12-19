Как Латвия зарабатывает на студентах из Узбекистана: СМИ

"Для поддержания качества образования есть три источника финансирования: увеличение государственного финансирования, повышение платы за обучение или привлечение иностранных студентов", - говорит проректор по административной работе Рижской высшей школы Северных стран (ранее ISMA) Андрей Цинис.

Это один из вузов, который начал привлекать узбекских студентов. Университет даже открыл свой филиал в Фергане, городе на востоке Узбекистана. По данным вуза, в 2024 году в нем обучалось 537 студентов из Узбекистана. В том числе 509 - студенты дневной формы обучения, постоянно проживающие в стране, то есть университет привлекает большую часть узбекских студентов в Латвии. Но не только он работает в этом направлении.

В беседе с "TVNET+" Алишер из Узбекистана, проживающий в Риге уже несколько лет, говорит, что в Узбекистане мало кто знает о Латвии: "Если скажешь, что ты из Латвии, многие не знают, где она находится". Он считает, что у молодежи в Узбекистане широкий выбор стран для обучения, и Латвия не на первом месте, чаще всего они едут в Америку, Японию, Корею, Великобританию, Нидерланды, Германию или Австралию.

Другой иностранный студент, Тимур из Ташкента, в настоящее время заканчивает обучение по программе "Бизнес и менеджмент". Сначала он учился в Москве, но позже решил попробовать свои силы в университетах ЕС.

"В то время мой уровень английского был еще низким, поэтому я не мог учиться в Англии или других странах и выбрал Латвию. Еще одним аргументом было недорогое образование", - объяснил он, добавив, что надеялся повседневно общаться на русском языке и постепенно улучшать свои навыки английского. В то же время Латвия изначально рассматривалась как транзитная страна, а не как страна постоянного проживания: "Мне интересно знакомиться с другими странами и культурами, поэтому Латвия для меня как мост. Я закончу учебу и поеду в другую страну. Сейчас я думаю о Хельсинки".

(Tvnet.lv)

