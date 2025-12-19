«Россия меняет мнение по мере продвижение на фронте»: Трамп торопит Киев с принятием решения о мире

«Я надеюсь, что Украина будет действовать быстро, потому что, знаете, каждый раз, когда Россия захватывает слишком много территории, она меняет свое мнение», — заявил Трамп, отвечая на вопрос о своих ожиданиях от предстоящей встречи по Украине во Флориде. При этом он отметил, что стороны «приближаются к чему-то».

Переговоры, о которых идет речь, запланированы на выходные — 20 и 21 декабря. Как ранее сообщало Politico со ссылкой на источники, встречу проведут спецпосланник президента США Стив Уиткофф и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. В состав американской делегации также войдет зять Трампа Джаред Кушнер. Перед этим ожидаются отдельные консультации представителей США с советником президента Украины по национальной безопасности Рустемом Умеровым.

Предстоящая встреча станет продолжением предыдущего раунда переговоров, прошедшего в середине декабря в Берлине. В нем участвовали Уиткофф, Кушнер, президент Украины Владимир Зеленский и европейские официальные лица. По данным Politico, тогда США предложили Киеву обязательства по безопасности, аналогичные пятой статье НАТО. В Вашингтоне также дали понять, что соглашение желательно заключить до Рождества, иначе условия могут стать менее выгодными.

Financial Times ранее писала, что Трамп нацелен на достижение сделки по Украине до Рождества, а Уиткофф в разговоре с Зеленским предупреждал, что у Киева есть «считанные дни» для ответа на американские предложения. Агентство AFP сообщало, что на берлинских переговорах американские посланники оказывали давление на украинскую сторону, добиваясь уступок по Донбассу. В то же время, по информации Bloomberg, Зеленский отверг этот вариант, настаивая на прекращении огня по текущей линии фронта.

Сам Зеленский неоднократно подчеркивал, что вопросы контроля над Донбассом и Запорожской АЭС остаются ключевыми в диалоге с США. Он также заявлял, что Украине необходимы не только юридически обязывающие гарантии безопасности со стороны Вашингтона по модели пятой статьи НАТО, но и собственная армия численностью не менее 800 тысяч человек. Кроме того, президент Украины ожидает от США четких разъяснений относительно их действий в случае новой агрессии со стороны России.

На этом фоне 17 декабря президент России Владимир Путин заявил, что в случае отказа Украины и ее «западных покровителей» от переговоров Москва будет добиваться «освобождения своих исторических земель» военным путем.