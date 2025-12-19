Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Россия меняет мнение по мере продвижение на фронте»: Трамп торопит Киев с принятием решения о мире

Редакция PRESS 19 декабря, 2025 13:06

Мир 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости ускорить переговоры по Украине, предупредив, что затягивание процесса играет на руку Москве, которая, по его словам, пересматривает свои позиции по мере продвижения на фронте.

«Я надеюсь, что Украина будет действовать быстро, потому что, знаете, каждый раз, когда Россия захватывает слишком много территории, она меняет свое мнение», — заявил Трамп, отвечая на вопрос о своих ожиданиях от предстоящей встречи по Украине во Флориде. При этом он отметил, что стороны «приближаются к чему-то».

Переговоры, о которых идет речь, запланированы на выходные — 20 и 21 декабря. Как ранее сообщало Politico со ссылкой на источники, встречу проведут спецпосланник президента США Стив Уиткофф и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. В состав американской делегации также войдет зять Трампа Джаред Кушнер. Перед этим ожидаются отдельные консультации представителей США с советником президента Украины по национальной безопасности Рустемом Умеровым.

Предстоящая встреча станет продолжением предыдущего раунда переговоров, прошедшего в середине декабря в Берлине. В нем участвовали Уиткофф, Кушнер, президент Украины Владимир Зеленский и европейские официальные лица. По данным Politico, тогда США предложили Киеву обязательства по безопасности, аналогичные пятой статье НАТО. В Вашингтоне также дали понять, что соглашение желательно заключить до Рождества, иначе условия могут стать менее выгодными.

Financial Times ранее писала, что Трамп нацелен на достижение сделки по Украине до Рождества, а Уиткофф в разговоре с Зеленским предупреждал, что у Киева есть «считанные дни» для ответа на американские предложения. Агентство AFP сообщало, что на берлинских переговорах американские посланники оказывали давление на украинскую сторону, добиваясь уступок по Донбассу. В то же время, по информации Bloomberg, Зеленский отверг этот вариант, настаивая на прекращении огня по текущей линии фронта.

Сам Зеленский неоднократно подчеркивал, что вопросы контроля над Донбассом и Запорожской АЭС остаются ключевыми в диалоге с США. Он также заявлял, что Украине необходимы не только юридически обязывающие гарантии безопасности со стороны Вашингтона по модели пятой статьи НАТО, но и собственная армия численностью не менее 800 тысяч человек. Кроме того, президент Украины ожидает от США четких разъяснений относительно их действий в случае новой агрессии со стороны России.

На этом фоне 17 декабря президент России Владимир Путин заявил, что в случае отказа Украины и ее «западных покровителей» от переговоров Москва будет добиваться «освобождения своих исторических земель» военным путем.

Тогда я попросила на 200 евро больше: девушка в шоке от результата рабочего интервью

Алла Пугачева выпустила новую антивоенную песню «Давай просто жить» (видео)

Аукцион или смерть! Судьба двух государственных медведей уйдет с молотка

В Латвии разрешили нейтрализовать дроны у критической инфраструктуры

В Латвии усиливают контроль над использованием беспилотников на фоне роста рисков для национальной безопасности. Новые правила позволяют сотрудникам служб безопасности и охранных компаний оперативно прекращать перемещение подозрительных БПЛА вблизи объектов критической инфраструктуры — от портов и аэропортов до энергетических и военных объектов.

В Латвии усиливают контроль над использованием беспилотников на фоне роста рисков для национальной безопасности. Новые правила позволяют сотрудникам служб безопасности и охранных компаний оперативно прекращать перемещение подозрительных БПЛА вблизи объектов критической инфраструктуры — от портов и аэропортов до энергетических и военных объектов.

Дождливая ночь и осторожные прояснения

В ночь на субботу Латвию пересечет зона осадков. В большинстве регионов ожидается дождь, местами возможен туман. В Курземе и центральных районах погода будет капризной - облака временами разойдутся, и даже выглянет солнце.

В ночь на субботу Латвию пересечет зона осадков. В большинстве регионов ожидается дождь, местами возможен туман. В Курземе и центральных районах погода будет капризной - облака временами разойдутся, и даже выглянет солнце.

Где в Латвии можно будет покататься на горных лыжах на Рождество?

Горнолыжные и рекреационные комплексы Gaiziņkalns и Briežkalns будут работать в рождественские дни, сообщили представители трасс агентству LETA.

Горнолыжные и рекреационные комплексы Gaiziņkalns и Briežkalns будут работать в рождественские дни, сообщили представители трасс агентству LETA.

Новая станция техосмотра в Риге сможет обслуживать до 1000 авто в день

Новая станция технического осмотра CSDD для легковых автомобилей на улице Латгалес сможет обслуживать до 1000 транспортных средств в день. Об этом на официальном открытии сообщил председатель правления CSDD Айварс Аксенокс, передает LETA.

Новая станция технического осмотра CSDD для легковых автомобилей на улице Латгалес сможет обслуживать до 1000 транспортных средств в день. Об этом на официальном открытии сообщил председатель правления CSDD Айварс Аксенокс, передает LETA.

Ford неожиданно меняет курс: автоаккумуляторы уходят в дата центры

Пока рынок электромобилей остывает, Ford нашёл новое применение своим батареям. Компания объявила о вложениях в размере 2 млрд долларов и решила использовать мощности по выпуску аккумуляторов не только для машин, но и для дата центров и энергосетей.

Пока рынок электромобилей остывает, Ford нашёл новое применение своим батареям. Компания объявила о вложениях в размере 2 млрд долларов и решила использовать мощности по выпуску аккумуляторов не только для машин, но и для дата центров и энергосетей.

Аукцион или смерть! Судьба двух государственных медведей уйдет с молотка

DAP заявляет, что по закону государственную собственность надо продать

DAP заявляет, что по закону государственную собственность надо продать

Рижане требуют не застраивать Малую Аркадию. Но денег на парк у Риги нет

Неравнодушные рижане, архитекторы и общественные организации призывают отказаться от застройки Малой Аркадии в Пардаугаве, сообщает Служба новостей Латвийского радио. Речь идет о зеленом сквере между улицами Маза Нометню, Коклес и Ояра Вациетиса, который, несмотря на культурно-историческую ценность, находится в частной собственности и разрешен под малоэтажную жилую застройку.

Неравнодушные рижане, архитекторы и общественные организации призывают отказаться от застройки Малой Аркадии в Пардаугаве, сообщает Служба новостей Латвийского радио. Речь идет о зеленом сквере между улицами Маза Нометню, Коклес и Ояра Вациетиса, который, несмотря на культурно-историческую ценность, находится в частной собственности и разрешен под малоэтажную жилую застройку.

