Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 19. Декабря Завтра: Lelde, Sarmis
Доступность

3I/ATLAS стала источником рентгеновского излучения: чем шокировал межзвёздный странник учёных?

Редакция PRESS 19 декабря, 2025 13:50

Наука 0 комментариев

Никто не ожидал, что гость из глубин космоса выдаст себя таким образом. Учёные впервые зафиксировали рентгеновское свечение межзвёздной кометы, уходящее на сотни тысяч километров в пространство.

Речь идёт о комете 3I/ATLAS — третьем подтверждённом объекте, прилетевшем в Солнечную систему извне. Её удалось заснять сразу двумя рентгеновскими обсерваториями — XMM-Newton Европейского космического агентства и японской миссией XRISM при участии NASA и ESA.

В обычном свете кометы выглядят спокойно и привычно. Они сияют за счёт отражения солнечного света пылью и газами. Но в рентгене картина оказалась совсем другой.

Оказалось, что вокруг 3I/ATLAS формируется мощное рентгеновское свечение. Оно возникает в момент, когда заряженные частицы солнечного ветра сталкиваются с газовой оболочкой кометы. Именно так учёные смогли увидеть процессы, которые обычно остаются скрытыми.

Ранее телескоп «Джеймс Уэбб» уже обнаружил в коме кометы водяной пар, угарный газ и углекислый газ. Однако рентгеновские наблюдения позволили заглянуть глубже и выявить более лёгкие элементы — водород и азот.

Первое изображение в рентгеновском диапазоне получила миссия XRISM в конце ноября. Свечение простиралось примерно на 400 тысяч километров от ядра кометы. Это стало прямым признаком того, что газ вокруг неё активно подпитывается энергией солнечного ветра.

Через несколько дней эти данные подтвердил телескоп XMM-Newton. Он зафиксировал характерные области свечения там, где солнечный ветер буквально врезается в потоки газа, вырывающиеся из ядра.

Учёные отмечают, что такие наблюдения дают редкий шанс понять, из чего состоят межзвёздные объекты и какие процессы происходят на границе Солнечной системы.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Алла Пугачева выпустила новую антивоенную песню «Давай просто жить» (видео)
Важно

Алла Пугачева выпустила новую антивоенную песню «Давай просто жить» (видео) (1)

Тогда я попросила на 200 евро больше: девушка в шоке от результата рабочего интервью
Важно

Тогда я попросила на 200 евро больше: девушка в шоке от результата рабочего интервью

Аукцион или смерть! Судьба двух государственных медведей уйдет с молотка
Важно

Аукцион или смерть! Судьба двух государственных медведей уйдет с молотка

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В Латвии разрешили нейтрализовать дроны у критической инфраструктуры

Новости Латвии 18:38

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии усиливают контроль над использованием беспилотников на фоне роста рисков для национальной безопасности. Новые правила позволяют сотрудникам служб безопасности и охранных компаний оперативно прекращать перемещение подозрительных БПЛА вблизи объектов критической инфраструктуры — от портов и аэропортов до энергетических и военных объектов.

В Латвии усиливают контроль над использованием беспилотников на фоне роста рисков для национальной безопасности. Новые правила позволяют сотрудникам служб безопасности и охранных компаний оперативно прекращать перемещение подозрительных БПЛА вблизи объектов критической инфраструктуры — от портов и аэропортов до энергетических и военных объектов.

Читать
Загрузка

Дождливая ночь и осторожные прояснения

Важно 18:29

Важно 0 комментариев

В ночь на субботу Латвию пересечет зона осадков. В большинстве регионов ожидается дождь, местами возможен туман. В Курземе и центральных районах погода будет капризной - облака временами разойдутся, и даже выглянет солнце.

В ночь на субботу Латвию пересечет зона осадков. В большинстве регионов ожидается дождь, местами возможен туман. В Курземе и центральных районах погода будет капризной - облака временами разойдутся, и даже выглянет солнце.

Читать

Где в Латвии можно будет покататься на горных лыжах на Рождество?

Важно 18:23

Важно 0 комментариев

Горнолыжные и рекреационные комплексы Gaiziņkalns и Briežkalns будут работать в рождественские дни, сообщили представители трасс агентству LETA.

Горнолыжные и рекреационные комплексы Gaiziņkalns и Briežkalns будут работать в рождественские дни, сообщили представители трасс агентству LETA.

Читать

Новая станция техосмотра в Риге сможет обслуживать до 1000 авто в день

Важно 18:20

Важно 0 комментариев

Новая станция технического осмотра CSDD для легковых автомобилей на улице Латгалес сможет обслуживать до 1000 транспортных средств в день. Об этом на официальном открытии сообщил председатель правления CSDD Айварс Аксенокс, передает LETA.

Новая станция технического осмотра CSDD для легковых автомобилей на улице Латгалес сможет обслуживать до 1000 транспортных средств в день. Об этом на официальном открытии сообщил председатель правления CSDD Айварс Аксенокс, передает LETA.

Читать

Ford неожиданно меняет курс: автоаккумуляторы уходят в дата центры

Всюду жизнь 18:10

Всюду жизнь 0 комментариев

Пока рынок электромобилей остывает, Ford нашёл новое применение своим батареям. Компания объявила о вложениях в размере 2 млрд долларов и решила использовать мощности по выпуску аккумуляторов не только для машин, но и для дата центров и энергосетей.

Пока рынок электромобилей остывает, Ford нашёл новое применение своим батареям. Компания объявила о вложениях в размере 2 млрд долларов и решила использовать мощности по выпуску аккумуляторов не только для машин, но и для дата центров и энергосетей.

Читать

Аукцион или смерть! Судьба двух государственных медведей уйдет с молотка

Важно 17:47

Важно 0 комментариев

DAP заявляет, что по закону государственную собственность надо продать

DAP заявляет, что по закону государственную собственность надо продать

Читать

Рижане требуют не застраивать Малую Аркадию. Но денег на парк у Риги нет

Важно 17:35

Важно 0 комментариев

Неравнодушные рижане, архитекторы и общественные организации призывают отказаться от застройки Малой Аркадии в Пардаугаве, сообщает Служба новостей Латвийского радио. Речь идет о зеленом сквере между улицами Маза Нометню, Коклес и Ояра Вациетиса, который, несмотря на культурно-историческую ценность, находится в частной собственности и разрешен под малоэтажную жилую застройку.

Неравнодушные рижане, архитекторы и общественные организации призывают отказаться от застройки Малой Аркадии в Пардаугаве, сообщает Служба новостей Латвийского радио. Речь идет о зеленом сквере между улицами Маза Нометню, Коклес и Ояра Вациетиса, который, несмотря на культурно-историческую ценность, находится в частной собственности и разрешен под малоэтажную жилую застройку.

Читать