3I/ATLAS стала источником рентгеновского излучения: чем шокировал межзвёздный странник учёных?

Речь идёт о комете 3I/ATLAS — третьем подтверждённом объекте, прилетевшем в Солнечную систему извне. Её удалось заснять сразу двумя рентгеновскими обсерваториями — XMM-Newton Европейского космического агентства и японской миссией XRISM при участии NASA и ESA.

В обычном свете кометы выглядят спокойно и привычно. Они сияют за счёт отражения солнечного света пылью и газами. Но в рентгене картина оказалась совсем другой.

Оказалось, что вокруг 3I/ATLAS формируется мощное рентгеновское свечение. Оно возникает в момент, когда заряженные частицы солнечного ветра сталкиваются с газовой оболочкой кометы. Именно так учёные смогли увидеть процессы, которые обычно остаются скрытыми.

Ранее телескоп «Джеймс Уэбб» уже обнаружил в коме кометы водяной пар, угарный газ и углекислый газ. Однако рентгеновские наблюдения позволили заглянуть глубже и выявить более лёгкие элементы — водород и азот.

Первое изображение в рентгеновском диапазоне получила миссия XRISM в конце ноября. Свечение простиралось примерно на 400 тысяч километров от ядра кометы. Это стало прямым признаком того, что газ вокруг неё активно подпитывается энергией солнечного ветра.

Через несколько дней эти данные подтвердил телескоп XMM-Newton. Он зафиксировал характерные области свечения там, где солнечный ветер буквально врезается в потоки газа, вырывающиеся из ядра.

Учёные отмечают, что такие наблюдения дают редкий шанс понять, из чего состоят межзвёздные объекты и какие процессы происходят на границе Солнечной системы.