Что такое «слоп» и почему интернет больше не шумит, а липнет

Буквально slop — это липкая грязь, помои, жижа, к которой неприятно прикасаться. Теперь этим словом называют и новый тип цифрового контента. В словаре его описали просто: низкокачественный цифровой мусор, который массово производится, чаще всего с помощью ИИ.

И это уже не инфошум. Шум можно не слушать. Слоп не выключается. Он затекает в ленты, рекомендации, поиск, комментарии и даже рабочие документы. Он выглядит почти как новость, почти как история, почти как смысл — но внутри пусто.

Это псевдоновости без источников, слезливые притчи «по мотивам реальных событий», фейковые ссылки, говорящие коты, ИИ-книги, которые никто не писал, и отчёты, которые никто не читал, но все вынуждены делать вид, что они существуют.

У слова slop почти нет аналога в русском языке. Нам приходится объяснять целым предложением: липкий, бессмысленный, массовый цифровой мусор. Именно поэтому слово так легко приживается — оно называет то, что мы уже чувствуем.

Самое неприятное признание словаря звучит так: людей это раздражает — и люди всё равно это потребляют. Как фастфуд. Все понимают, что вредно, но он везде, дешёвая подделка, которая быстро даёт эмоцию.

Важно и другое: slop — это не обязательно злой умысел. Часто это просто «контент ради контента», произведённый быстро, дёшево, безответственности для привлечения аудитории. Но от этого он не становится менее токсичным.

Выбор слова года — это не похвала и не реклама. Это фиксация реальности. В 2025 году интернет перестал просто шуметь. Он начал засоряться.