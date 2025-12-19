Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Что такое «слоп» и почему интернет больше не шумит, а липнет

Редакция PRESS 19 декабря, 2025 12:50

Всюду жизнь 0 комментариев

В 2025 году словарь Merriam-Webster неожиданно назвал словом года slop. Это не шутка и не мем, а точный диагноз тому, во что превратился интернет.

Буквально slop — это липкая грязь, помои, жижа, к которой неприятно прикасаться. Теперь этим словом называют и новый тип цифрового контента. В словаре его описали просто: низкокачественный цифровой мусор, который массово производится, чаще всего с помощью ИИ.

И это уже не инфошум. Шум можно не слушать. Слоп не выключается. Он затекает в ленты, рекомендации, поиск, комментарии и даже рабочие документы. Он выглядит почти как новость, почти как история, почти как смысл — но внутри пусто.

Это псевдоновости без источников, слезливые притчи «по мотивам реальных событий», фейковые ссылки, говорящие коты, ИИ-книги, которые никто не писал, и отчёты, которые никто не читал, но все вынуждены делать вид, что они существуют. 

У слова slop почти нет аналога в русском языке. Нам приходится объяснять целым предложением: липкий, бессмысленный, массовый цифровой мусор. Именно поэтому слово так легко приживается — оно называет то, что мы уже чувствуем.

Самое неприятное признание словаря звучит так: людей это раздражает — и люди всё равно это потребляют. Как фастфуд. Все понимают, что вредно, но он везде, дешёвая подделка, которая быстро даёт эмоцию.

Важно и другое: slop — это не обязательно злой умысел. Часто это просто «контент ради контента», произведённый быстро, дёшево, безответственности для привлечения аудитории. Но от этого он не становится менее токсичным.

Выбор слова года — это не похвала и не реклама. Это фиксация реальности. В 2025 году интернет перестал просто шуметь. Он начал засоряться.

 

В Латвии разрешили нейтрализовать дроны у критической инфраструктуры

Новости Латвии 18:38

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии усиливают контроль над использованием беспилотников на фоне роста рисков для национальной безопасности. Новые правила позволяют сотрудникам служб безопасности и охранных компаний оперативно прекращать перемещение подозрительных БПЛА вблизи объектов критической инфраструктуры — от портов и аэропортов до энергетических и военных объектов.

В Латвии усиливают контроль над использованием беспилотников на фоне роста рисков для национальной безопасности. Новые правила позволяют сотрудникам служб безопасности и охранных компаний оперативно прекращать перемещение подозрительных БПЛА вблизи объектов критической инфраструктуры — от портов и аэропортов до энергетических и военных объектов.

Дождливая ночь и осторожные прояснения

Важно 18:29

Важно 0 комментариев

В ночь на субботу Латвию пересечет зона осадков. В большинстве регионов ожидается дождь, местами возможен туман. В Курземе и центральных районах погода будет капризной - облака временами разойдутся, и даже выглянет солнце.

В ночь на субботу Латвию пересечет зона осадков. В большинстве регионов ожидается дождь, местами возможен туман. В Курземе и центральных районах погода будет капризной - облака временами разойдутся, и даже выглянет солнце.

Где в Латвии можно будет покататься на горных лыжах на Рождество?

Важно 18:23

Важно 0 комментариев

Горнолыжные и рекреационные комплексы Gaiziņkalns и Briežkalns будут работать в рождественские дни, сообщили представители трасс агентству LETA.

Горнолыжные и рекреационные комплексы Gaiziņkalns и Briežkalns будут работать в рождественские дни, сообщили представители трасс агентству LETA.

Новая станция техосмотра в Риге сможет обслуживать до 1000 авто в день

Важно 18:20

Важно 0 комментариев

Новая станция технического осмотра CSDD для легковых автомобилей на улице Латгалес сможет обслуживать до 1000 транспортных средств в день. Об этом на официальном открытии сообщил председатель правления CSDD Айварс Аксенокс, передает LETA.

Новая станция технического осмотра CSDD для легковых автомобилей на улице Латгалес сможет обслуживать до 1000 транспортных средств в день. Об этом на официальном открытии сообщил председатель правления CSDD Айварс Аксенокс, передает LETA.

Ford неожиданно меняет курс: автоаккумуляторы уходят в дата центры

Всюду жизнь 18:10

Всюду жизнь 0 комментариев

Пока рынок электромобилей остывает, Ford нашёл новое применение своим батареям. Компания объявила о вложениях в размере 2 млрд долларов и решила использовать мощности по выпуску аккумуляторов не только для машин, но и для дата центров и энергосетей.

Пока рынок электромобилей остывает, Ford нашёл новое применение своим батареям. Компания объявила о вложениях в размере 2 млрд долларов и решила использовать мощности по выпуску аккумуляторов не только для машин, но и для дата центров и энергосетей.

Аукцион или смерть! Судьба двух государственных медведей уйдет с молотка

Важно 17:47

Важно 0 комментариев

DAP заявляет, что по закону государственную собственность надо продать

DAP заявляет, что по закону государственную собственность надо продать

Рижане требуют не застраивать Малую Аркадию. Но денег на парк у Риги нет

Важно 17:35

Важно 0 комментариев

Неравнодушные рижане, архитекторы и общественные организации призывают отказаться от застройки Малой Аркадии в Пардаугаве, сообщает Служба новостей Латвийского радио. Речь идет о зеленом сквере между улицами Маза Нометню, Коклес и Ояра Вациетиса, который, несмотря на культурно-историческую ценность, находится в частной собственности и разрешен под малоэтажную жилую застройку.

Неравнодушные рижане, архитекторы и общественные организации призывают отказаться от застройки Малой Аркадии в Пардаугаве, сообщает Служба новостей Латвийского радио. Речь идет о зеленом сквере между улицами Маза Нометню, Коклес и Ояра Вациетиса, который, несмотря на культурно-историческую ценность, находится в частной собственности и разрешен под малоэтажную жилую застройку.

