Одно из самых больших преимуществ этих амфибий заключается в том, что они могут соединяться между собой. Подобно кирпичикам Lego, поставленным друг на друга, можно строить все более крупные платформы, или паромы, как их называют в вооруженных силах, или даже плавучие мосты. Это также позволяет переправлять через реку тяжелую технику, включая танки.

«Шесть амфибий, соединенные вместе, могут нести боевой танк весом 60 тонн или другую, более легкую технику, даже несколько единиц. Чем больше их соединять в определенных конфигурациях, тем больше техники они могут перевозить», — отметил командир 54-го батальона боевой поддержки Земессардзе Петерис Плечкенс.

А учитывая, что у Латвии нет недостатка в реках, но не везде есть мосты, использование новых платформ значительно повысит мобильные возможности наших вооруженных сил.

Несмотря на вес в 28 тонн, амфибии развивают на воде скорость до 14 км/ч, что позволяет пересечь Даугаву в этом месте менее чем за минуту. Управлять ими, по словам военных, просто, как катером: «Это паром, которым управляет командир. Если нужно повернуть, одна сторона работает, другая — нет».

Амфибии также применимы для спасательных операций при наводнениях. По словам Плечкена, старые советские системы уступают новым: «Они могли перевозить лишь легкую технику, а танки — нет. Новые же способны перемещать серьезные грузы и боевую технику».

«Эти амфибии M3, предоставленные США в рамках программы военного финансирования, символизируют нашу приверженность военным инновациям. Они значительно повысят мобильность и оперативность латвийских вооруженных сил. Как широко используемая в НАТО система, M3 обеспечивает совместимость с силами союзников и укрепляет нашу коллективную оборону», — подчеркнул посол США в Латвии Кристофер Робинсон.

В следующем году Латвия получит еще две такие амфибии, также полностью профинансированные США.