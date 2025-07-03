Трамп анонсировал новый телефонный разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп намерен в четверг, 3 июля, провести телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил сам Трамп в своей соцсети Truth Social.

В Москве подтвердили эту информацию. "Я сегодня буду разговаривать с президентом США", - цитируют российские СМИ заявление Путина, сделанное во время посещения форума "Сильные идеи для нового времени".

Это уже шестой публично известный телефонный разговор Дональда Трампа с Путиным после возвращения Трампа в Белый дом. Предыдущая бесела состоялась в середине июня, когда Путин предложил свою кандидатуру в качестве посредника в ближневосточном урегулировании. 1 июля телефонные переговоры с Путиным провел президент Франции Эмманюэль Макрон.

Ранее британская газета Financial Times сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский и Дональд Трамп планируют провести 4 июля телефонный разговор. Украинские чиновники в беседе с агентством AFP подтвердили, что в Киеве уже "идет подготовка" к этому звонку. До этого СМИ писали, что США и Украина работают над организацией телефонного разговора между Трампом и Зеленским на фоне заморозки поставкок американского оружия Киеву.