Температура воды местами поднялась до +21 градуса: где купаться?

В Венте, а также в Лиелупе около Елгавы и выше по течению от города вода прогрелась до +20..+21 градуса, в Даугаве температура воды в основном составляет +17..+20 градусов, а в Айвиексте, Гауе, Огре и Салаце — +17..+19 градусов.

В крупнейших озерах температура воды утром составляет +16..+18 градусов, в море — от +13 градусов на Колке до +17..+19 градусов во многих местах на западном побережье Курземе и побережье Видземе, но из-за ветра и течений температура воды в море может резко колебаться.

Уже сообщалось, что с запада на Латвию надвигается холодный фронт и порывистый ветер, ближайшие дни будут прохладнее и облачнее, ожидаются дожди. На следующей неделе возможны сильные дожди и повышение уровня воды в реках и озерах.

