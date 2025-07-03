Обидно: в Латвийской опере сорвана долгожданная премьера

Премьера одной из величайших опер всех времен — «Парсифаля» Рихарда Вагнера — была запланирована на октябрь 2025 года.

Представитель творческой группы заявил следующее: «С глубоким сожалением мы должны сообщить, что постановка «Парсифаля», запланированная на октябрь 2025 года, не может состояться, как планировалось, из-за ухода одного из основных членов творческой группы».

Театр выражает глубокое сожаление как по поводу содержания объявления, так и по поводу времени его получения - всего за три месяца до запланированной премьеры в октябре 2025 года. Латвийская национальная опера и балет и международная команда артистов готовились к этой постановке более года, и декорации и костюмы почти полностью готовы.

ЛНО приносит извинения зрителям, а также выдающемуся международному составу солистов и маэстро Мареку Яновскису, которые готовились к этой новой постановке и которых это решение творческой группы коснется напрямую.

Деньги за купленные билеты будут возвращены. Деньги за билеты, купленные онлайн, будут автоматически возвращены на банковский счет клиента. Владельцев билетов, купивших билеты в кассе, приглашают предоставить свои билеты в сканированном или сфотографированном виде в электронном виде на адрес электронной почты opera@opera.lv . С 6 августа билеты можно будет вернуть и лично в кассе Латвийской Национальной Оперы.

ФОТО: Олег Зернов