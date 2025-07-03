В Риге пройдет выставка лилий

Хотя в этом году лилии цветут позже, на выставке будет представлено около 150 сортов лилий, выращенных в латвийских садах. Посетители выставки смогут оценить великолепие цветов, их аромат и разнообразие окрасок — лилии могут быть белыми, желтыми, оранжевыми, розовыми и красными.

У вас будет возможность полюбоваться цветущими азиатскими лилиями, которые бывают как ярких, так и солнечно-золотистых оттенков.

Выставка призвана так же обратить особое внимание на ароматные трубчатые лилии, селекция которых выделяет Латвию среди других стран. Местные селекционеры лилий также постарались в прошлом сезоне создать новые сорта, которые будут предложены для обозрения на выставке, а желающие смогут увидеть и совершенно новые зарубежные сорта.

Селекционеры и цветоводы ассоциации "Lilium Balticum" дадут посетителям консультации по выращиванию лилий, выбору и выбору наиболее подходящих сортов для своего сада. Будет возможность заказать луковицы лилий. Каждый желающий сможет проголосовать за самую красивую, по его мнению, лилию, а ее цветовод получит переходящий кубок ассоциации "Lilium Balticum".

Открытие выставки состоится 10 июля в 11:00 в выставочном зале 2-го этажа Латвийского Национального музея природы.