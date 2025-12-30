«Оставим Маэстро в покое!» Затлерс оправдывает Праздник песни Паулса

«Если говорить, что Паулс ничего не знал — я сам был присутствующим, когда весь совет встречался с ним, мы обсуждали, что это будет, какие песни… Мы с ним консультировались. Так что это совсем не так, что мы просто придумали концерт и поехали!» — рассказывает Затлерс. Встреча состоялась более года назад, когда и возникла идея проведения таких праздников. «До сих пор всё шло достаточно легко и успешно, а теперь получается, что нужно доказывать, нужны ли такие праздники народу…?»

С Паулсом также встречались композитор Артурс Маскатс и дирижёр Мартиньш Клишанс. «Мы очень хорошо знаем личность Паулса, знаем, что его планка высока, поэтому действовали шаг за шагом, очень осторожно. Мы говорили: вам ничего не нужно организовывать, вам не нужно участвовать, мы просто хотим исполнить ваши хоровые песни в одном концерте — такого до сих пор не было».

Валдис Затлерс также объяснил, почему сам согласился работать в фонде «Manai dzimtenei» и участвовать в организации Певческих праздников Раймонда Паулса. «Когда ко мне обратился фонд “Manai dzimtenei”, мой первый вопрос был: будет ли государственное финансирование? Мне ответили: нет и не будет. Почему я об этом спросил — если бы было государственное финансирование, я, как и Раймонд Паулс, не хотел бы участвовать в интригах. Я хочу почувствовать дух Певческих праздников XIX века, когда все делали это вместе, то чувство самоуважения и гордости за богатство нашей культуры. Мы все в фонде — люди идейные и не заинтересованы в том, чтобы кого-то обманывать», — добавляет он.

Затлерса также привлекла идея автора мероприятия, композитора Яниса Киршса, о том, что на концерте прозвучат менее известные хоровые произведения Раймонда Паулса. Всем известно, что Маэстро — автор популярных песен, но не все знают, что он написал и очень много красивых хоровых произведений. Их исполнение голосами 13 000 хористов со всей Латвии, а также диаспоры, в Межапарке, в «Серебряной роще», стало бы прекрасным праздником для всего латышского народа. «Людям нужны праздники», — говорит Затлерс.

Он также опроверг слухи о том, что за участие взимается плата. Единственное, за что нужно платить, — это пять евро за нотный сборник, по которому хоры разучивают песни. «Это не взнос за участие. Единственное финансирование сейчас — от продажи билетов. Конечно, можно плести интриги, но нужно смотреть на саму идею…»

Комментируя высказывания внучки Раймонда Паулса в социальных сетях о том, что Маэстро неоднократно говорил организаторам твёрдое «нет», Затлерс говорит: «Была ли эта персона присутствующей на каких-либо из этих разговоров? Нет! Это её интерпретация. А что Паулс действительно не хотел… Он не хотел, чтобы его имя в в негативном смысле использовалось в публичном пространстве. Этого он не хотел ни в коем случае. У него уже есть подобный опыт. И сейчас мы его подвели, но не по нашей вине».

После разразившегося скандала фонд направил Маэстро коллективное письмо с извинениями за сложившуюся ситуацию, хотя она и не была создана ими. «Концерт состоится, мы не опустим руки и доведём начатое дело до конца, так, как это было задумано. Люди могут быть спокойны — концерт будет», — подчёркивает Затлерс. На вопрос, остаётся ли Маэстро настроенным отрицательно, он отвечает: «Оставим Маэстро в покое! Думаю, он не рад тому, что сейчас происходит в публичном пространстве. Но я абсолютно уверен, что после концерта Маэстро будет доволен своей работой. Я бы посоветовал людям сейчас успокоиться и не создавать Раймонду Паулсу лишних волнений».