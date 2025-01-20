Осадков не будет: погода в понедельник

"На баррикадах были люди всех возрастов, от подростков до стариков. Помню, я разговаривала с парнем, которому тогда было, наверное, лет шестнадцать. Я спросила его, почему он здесь. Мальчик - не помню его имени - сказал, что хочет показать «этим русским оккупантам», что латыши умеют защищать свою землю, как они всегда это делали. Кто рассказал тебе об этом, мой мальчик? Мой дедушка, он был латышским легионером, - вспоминает Элита Вейдемане в "Неаткариге" баррикадные дни 1990-х.