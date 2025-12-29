Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Организаторы праздника песни Раймонда Паулса: всё уже согласовано (1)

© LETA 29 декабря, 2025 18:25

История и культура 1 комментариев

У организаторов нет оснований менять замысел проведения песенного праздника, посвящённого маэстро Раймонду Паулсу, или приостанавливать подготовку мероприятия. Об этом агентству LETA заявил художественный руководитель концерта, композитор Янис Кирсис, комментируя публично высказанный Паулсом скепсис относительно проведения праздника.

Кирсис пояснил, что в настоящее время подготовка концерта находится на этапе, когда организаторы сосредоточены на музыкальном содержании и работе с исполнителями. Он подчеркнул, что хоры уже начали готовиться к празднику как в Латвии, так и в диаспоре, откуда в мероприятии примут участие около 1500 певцов. Именно это, по его словам, является главным источником мотивации продолжать начатую работу.

Комментируя название концерта, Кирсис отметил, что в программе будет звучать исключительно музыка Паулса, и каждый может сам оценить, противоречит ли концерт песен маэстро или песенный праздник тому факту, что на нём будет представлено только творчество маэстро.

Отвечая на вопрос о возникших разногласиях с маэстро, Кирсис сообщил, что с Паулсом состоялось несколько встреч, в ходе которых обсуждались как концепция праздника, так и его название и программа. По его мнению, это даёт основания считать, что по существу все вопросы были согласованы. Художественный руководитель концерта добавил, что был бы рад понять причины публичной позиции маэстро, и в настоящее время организаторы пытаются их выяснить.

Кирсис подчеркнул, что все необходимые разрешения от представителей маэстро на проведение концерта и исполнение произведений получены, в том числе и на передачу репертуара хорам для разучивания. Учитывая, что подготовка мероприятия ведётся уже более года, у организаторов нет оснований поступать иначе, кроме как продолжать реализацию задуманного и обеспечить проведение концерта как для исполнителей, так и для зрителей, включая зарубежных гостей.

Раймонд Паулс в программе TV24 «Nedēļa. Post scriptum» выразил скепсис по поводу организации песенного праздника, указав, что, по его мнению, многие хотят заработать на мероприятии, используя его имя, и подчеркнув, что он не давал согласия на проведение праздника.

Проведение концерта «Manai dzimtenei» запланировано на 11 июля 2026 года в «Серебряной роще» Межапарка и приурочено к 90-летию Раймонда Паулса. На участие в концерте на данный момент зарегистрировались почти 12 000 певцов из Латвии и диаспоры.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря украинские беспилотники предприняли попытку атаки на президентскую резиденцию в Новгородской области, на Валдае. По его словам, Москва уже определила цели для «ответного удара».

"Украинская беженка была вынуждена бросить учебу в колледже после того, как, по ее словам, на нее начали давить, чтобы она изучала русский язык, - рассказывает The Guardian.

Впереди Новогодние праздники и следует учитывать, что торговые центры Риги будут работать по сокращенному графику. Кроме того, не забывайте, что и алкоголь в праздники продается с учетом ограничений в выходные дни. Вот краткий список, что нужно знать, чтобы Новый год не оказался испорчен из-за досадных недоразумений.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил поддержку Латвии территориальной целостности Украины и борьбе против России.

Средняя рыночная цена электроэнергии в Латвии и Литве на прошлой неделе снизилась на 36% и составила 52,53 евро за мегаватт-час (МВтч), сообщили агентству ЛЕТА в АО "Latvenergo".

В июле этого года в Государственную полицию поступила информация о том, что во дворе одного из домов в Лиепае обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Сотрудники Курземского регионального управления Государственной полиции по данному факту начали уголовный процесс по факту убийства и в тот же день задержали предполагаемого виновного. Сотрудники полиции завершили расследование по возбужденному уголовному делу и передали материалы уголовного дела в прокуратуру для начала уголовного преследования.

В случае прекращения ударов по энергетике Украина сможет в течение двух месяцев вернуться к жизни без отключений света, заявил и. о. министра энергетики Артём Некрасов.

