Кирсис пояснил, что в настоящее время подготовка концерта находится на этапе, когда организаторы сосредоточены на музыкальном содержании и работе с исполнителями. Он подчеркнул, что хоры уже начали готовиться к празднику как в Латвии, так и в диаспоре, откуда в мероприятии примут участие около 1500 певцов. Именно это, по его словам, является главным источником мотивации продолжать начатую работу.

Комментируя название концерта, Кирсис отметил, что в программе будет звучать исключительно музыка Паулса, и каждый может сам оценить, противоречит ли концерт песен маэстро или песенный праздник тому факту, что на нём будет представлено только творчество маэстро.

Отвечая на вопрос о возникших разногласиях с маэстро, Кирсис сообщил, что с Паулсом состоялось несколько встреч, в ходе которых обсуждались как концепция праздника, так и его название и программа. По его мнению, это даёт основания считать, что по существу все вопросы были согласованы. Художественный руководитель концерта добавил, что был бы рад понять причины публичной позиции маэстро, и в настоящее время организаторы пытаются их выяснить.

Кирсис подчеркнул, что все необходимые разрешения от представителей маэстро на проведение концерта и исполнение произведений получены, в том числе и на передачу репертуара хорам для разучивания. Учитывая, что подготовка мероприятия ведётся уже более года, у организаторов нет оснований поступать иначе, кроме как продолжать реализацию задуманного и обеспечить проведение концерта как для исполнителей, так и для зрителей, включая зарубежных гостей.

Раймонд Паулс в программе TV24 «Nedēļa. Post scriptum» выразил скепсис по поводу организации песенного праздника, указав, что, по его мнению, многие хотят заработать на мероприятии, используя его имя, и подчеркнув, что он не давал согласия на проведение праздника.

Проведение концерта «Manai dzimtenei» запланировано на 11 июля 2026 года в «Серебряной роще» Межапарка и приурочено к 90-летию Раймонда Паулса. На участие в концерте на данный момент зарегистрировались почти 12 000 певцов из Латвии и диаспоры.