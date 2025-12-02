Определены победители конкурса молодых исполнителей «Таланты Инессы Галанте 2025»

Лауреаты конкурса «Таланты Инессы Галанте 2025»
в категории «Искусство вокала»: Аделина Валиева (1 место), Агнета Отаньке (2 место), Санита Розе (3 место),
в категории «Игра на струнных инструментах»: Томс Август Гоба (виолончель, 1 место), Виктория Тарнавская (скрипка, 2 место), Мария Луцевича (кокле, 3 место);
в категории «Игра на клавишных инструментах»: Мелисса Таканбекова (фортепиано, 1 место), Эстер Дамбите (фортепиано, 2 место), Томс Ролавс (аккордеон, 3 место);
в категории «Игра на ударных и духовых инструментах»: Паулс Страдыньш (ударные, 1 место), Анете Дунтава (флейта, 2 место), Феликс Криевс (ударные, 3 место).
Основной призовой фонд для победителей предоставлен многолетним партнером конкурса – благотворительным фондом Nākotnes Atbalsta fonds. Денежные премии присуждены не только лауреатам, но и педагогам обладателей первых мест в каждой категории.
Обладательницей «Приза зрительских симпатий» стала юная пианистка Дануте Рудовича – она набрала наибольшее количество голосов на официальном сайте конкурса.