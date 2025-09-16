Они «фишку не рубят»: Розенвалдс о низком качестве латвийской политики

По словам Розенвалдса, он со студентами часто ездит в Германию для обмена опытом. И система там построена не так как в Латвии. Депутатов Бундестага могут выдвигать как от партий, так и по одномандатному принципу. И те, кто выбран по одномандатному принципу, имеют больший вес. За каждого такого депутат свои голоса отдали по 150 000 человек.

Как набирается такая цифра? Розенвалдс рассказывает, что по словам помощника такого депутата, в районе, от которого он избирался его знают буквально все.

"По одной причине. Он вначале проработал где-то несколько лет как доброволец, как волонтер, потом он работал несколько лет на каких-то низких должностях, а потом только говорят: парень, ты что-то можешь, давай мы тебя выдвинем дальше. То есть - есть система отбора. У нас этой системы нет и, к сожалению, поэтому у нас в политику попадают ну совершенно случайные люди. Ты видишь, что он в общем-то, как говорят в народе - фишку не рубит. Совершенно не понимает, о чем собственно речь", - объясняет Розенвалдс.

И отмечает, что именно такие политики ставят подписи под документами из стадного чувства, вообще не понимая, о чем законопроект.