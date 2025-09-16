Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Они «фишку не рубят»: Розенвалдс о низком качестве латвийской политики

Редакция PRESS 16 сентября, 2025 17:19

Мнения 0 комментариев

Профессор Латвийского университета, политолог Юрис Розенвалдс в эфире программы "Открытый вопрос" на ЛР4 рассказал, как формируется политическая элита в Германии. На этом фоне в Латвии в политику попадают просто случайные люди.

По словам Розенвалдса, он со студентами часто ездит в Германию для обмена опытом. И система там построена не так как в Латвии. Депутатов Бундестага могут выдвигать как от партий, так и по одномандатному принципу. И те, кто выбран по одномандатному принципу, имеют больший вес. За каждого такого депутат свои голоса отдали по 150 000 человек.

Как набирается такая цифра? Розенвалдс рассказывает, что по словам помощника такого депутата, в районе, от которого он избирался его знают буквально все.

"По одной причине. Он вначале проработал где-то несколько лет как доброволец, как волонтер, потом он работал несколько лет на каких-то низких должностях, а потом только говорят: парень, ты что-то можешь, давай мы тебя выдвинем дальше. То есть - есть система отбора. У нас этой системы нет и, к сожалению, поэтому у нас в политику попадают ну совершенно случайные люди. Ты видишь, что он в общем-то, как говорят в народе - фишку не рубит. Совершенно не понимает, о чем собственно речь", - объясняет Розенвалдс.

И отмечает, что именно такие политики ставят подписи под документами из стадного чувства, вообще не понимая, о чем законопроект.

Трамп: Зеленский будет вынужден заключить соглашение с Россией

Важно 19:24

Важно 0 комментариев

Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден заключить соглашение о прекращении огня с Россией. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает агентство УНИАН со ссылкой на Clash Report.

Загрузка

Каждый раз может стать последним: латвийский медик в Украине

Важно 19:02

Важно 0 комментариев

В Украине сложилась драматическая ситуация из-за российских дронов складывается не только в окопах, но и в моменты, когда раненых солдат вывозят с поля боя или перевозят в больницу. Оснащённые тепловизорами, эти летающие орудия смерти теперь угрожают каждому — и днём, и ночью. Медик украинской армии из Латвии Сармите Цирула рассказала LSM, что осознаёт: каждая эвакуация может стать последней.

Зеленский призвал Трампа «занять четкую позицию» по России

Мир 18:54

Мир 0 комментариев

В преддверии возможной встречи с Трампом украинский президент призвал его занять четкую позицию по вопросу о гарантиях безопасности и санкций против России. Президент США Дональд Трамп может встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке. Об этом заявил во вторник, 16 сентября, в Тель-Авиве госсекретарь США Марко Рубио.

Не зовите меня мужчиной даже чтобы спасти: гендерные новости из Англии

Важно 18:42

Важно 0 комментариев

Королевская яхтенная ассоциация Великобритании запретила употреблять на проводимых ею мероприятиях все слова с корнем man (по-английски означает и "человек", и "мужчина") как оскорбительные для женщин и небинарных людей, ибо недостаточно инклюзивные, пишет The Telegraph.

Дают три дня на размышления: медики угрожают протестами

Важно 18:41

Важно 0 комментариев

Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ) требует до 19 сентября, когда состоится заседание Национального совета по трехстороннему сотрудничеству, принять решение о выделении дополнительных денег отрасли здравоохранения, в том числе на увеличение зарплат работников, а в противном случае обещает начать процедуру коллективного спора об интересах, заявили в ЛПРЗСУ.

Деньги обесценились: строители требуют повышения зарплат

Бизнес 18:31

Бизнес 0 комментариев

Профсоюз работников строительной отрасли Латвии (Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrība — LBNA) выступил с предложением повысить минимальную зарплату для всех работников строительной сферы.

Тяжелая работа! Уже второй советник министра не продержался и месяца

Важно 18:25

Важно 0 комментариев

Советник министра сообщения Атиса Швинки (P) по вопросам стратегической коммуникации, главный редактор журнала Teātra Vēstnesis Дидзис Руиценс, покинул должность менее чем через месяц после назначения — он работал на этом посту с 18 августа.

