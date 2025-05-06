Он уехал в ночь: названа дата, когда начнет курсировать ночной общественный транспорт в Риге

Ночной транспорт будет курсировать до 28 сентября.

Как сообщалось, Рижская дума во вторник одобрила введение по субботам, воскресеньям и праздничным дням рейсов общественного транспорта в ночное время - с полуночи до 4:00.

Из бюджетной программы столичного самоуправления предприятию "Rīgas satiksme" на эти цели выделено 100 000 евро. Оплату за предоставление услуг общественного транспорта в ночное время планируется произвести в конце сентября на основании фактических расходов.

Ночной транспорт будет курсировать по трем автобусным маршрутам: №1 Центр - Тейка - Югла - Межциемс, №4 Центр - Агенскалнс - Золитуде - Иманта и №6 Центр - Пурвциемс - Плявниеки - Дарзциемс.